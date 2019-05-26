Илья Ковальчук: Не дождетесь, чтобы я ушел

Самый опытный хоккеист в составе сборной России на этом чемпионате мира Илья Ковальчук был ее капитаном. В матче за "бронзу" с Чехией, завершившемся победой в серии буллитов (3:2), Ковальчук забил свой "хоккеийный пенальти". А также сравнялся с Ильей Никулиным по количеству матчей за сборную - 179. Чтобы стать единоличным рекордсменом, Ковальчуку нужна еще одна игра. Общаясь с журналистами после турнира, Илья признался, что готов и дальше помогать сборной.

По матчу за "бронзу" что можете сказать?



Илья Ковальчук: Василевский - лучший игрок, подарил нам победу. Я считаю, что чехи нас переиграли. Второй период мы более-менее сыграли, а так - ему спасибо.

Кажется, что с "физикой" у сборной России были проблемы в конце…



Илья Ковальчук: И с физикой, и с химией у нас все в порядке. Просто после таких полуфиналов очень тяжело собрать все мысли и силы в кулак. На первый период мы вообще вышли никакие, но потом тренерский штаб нашел правильные слова, да и мы сами поговорили. И второй период играли неплохо.

В чем причина поражения от финнов в полуфинале?



Илья Ковальчук: Это был наш самый худший матч на чемпионате. К сожалению, он пришелся на полуфинал. Финны здорово катались, они вывели нас из зоны комфорта, но все равно мы обязаны были находить моменты. Хоть одну-то шайбу мы должны были забить. Но мы будем делать выводы и двигаться вперед. В принципе у нас очень сильная команда, много молодых ребят. Некоторые из них в первый раз играли на чемпионате мира и у них очень светлое будущее.

Как могло так получиться, что проиграли команде с безвестными, по сути, финскими хоккеистами?



Илья Ковальчук: В одной игре может все случиться. На чемпионате мира ты же не играешь серию до четырех побед. Надо выходить с самого начала, а мы сразу стали играть не так, как хотели. Они действовали просто - выкидывали шайбу и прессинговали нас. Мы не были к этому готовы. Надо делать выводы.

Вы сравнялись с рекордсменом Ильей Никулиным по числу матчей за сборную. Чтобы стать первым, надо еще на один чемпионат мира приехать. Готовы?



Илья Ковальчук: Я вас всех пристально читаю, и вы мне даете огромную мотивацию. Иногда после этого еще больше хочется приехать. Поэтому кто бы что ни говорил - не дождетесь, чтобы я ушел.

Вас, наверное, больше всего критиковали из этой сборной. Насколько с этими оценками согласны?



Илья Ковальчук: У каждого свое мнение. У нас свободная страна, поэтому кто как считает, то может высказываться. Кто-то поддерживает, кто-то нет. Я делаю выводы. Мое дело - тренироваться, готовиться. Я очень много прошел турниров, матчей, тренировок и репортеров.

Насколько тяжело было провести чемпионат в четвертом звене, не в своей привычной роли?



Илья Ковальчук: У нас все здесь были не в своих ролях. Когда мы сюда ехали, то сразу об этом договорились. Никто из нас не играл по 18-20 минут, как мы привыкли это делать в клубах. Все играли практически одинаковое время по 12-15 минут, кто-то чуть больше. И никто не показывал, что чем-то недоволен. Это было не совсем просто сделать, но молодцы ребята, что сдержали слово и бились друг за друга.

"Бронза" отделяет провал от приемлемого результата?



Илья Ковальчук: Конечно мы все хотели другого результата. Но то, что мы победили чехов - намного лучше, чем если бы мы сегодня проиграли. Поэтому благодарим Василевского и болельщиков, которые пришли нас поддержать, а также миллионы людей, смотревших матчи по телевизору. Спасибо им огромное.