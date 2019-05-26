Илья Воробьев: Как финны сборная России играть никогда не будет

Сборная России по хоккею в третий раз за четыре года завоевала бронзовые медали чемпионата мира. В Братиславе команда Ильи Воробьева в "утешительном финале" по буллитам обыграла Чехию - 3:2. После матча главный тренер россиян подвел итоги всего турнира.

Илья Петрович, с какими чувствами покидаете чемпионат?



Илья Воробьев: С двоякими. Хотелось, конечно, большего, но один гол нас отделил от этого и одна игра. Мы из десяти матчей выиграли девять. Но жизнь такая.

Почему второй матч с чехами дался намного труднее?



Илья Воробьев: То, что нам надо кровь из носу, наверное, давило.

Поражение на групповом этапе было бы полезным?



Илья Воробьев: Сейчас в конце можно, наверное, сказать, что да. Возможно, и было бы.

Чего больше всего не хватило в полуфинале с финнами?



Илья Воробьев: Очень неудобно для нас они играли. Не хватило именно подворотной игры, когда надо было зубами заносить, лезть на ворота, на пятак. Надо было больше шайбу из середины убирать, по бортам проходить среднюю зону. Мы очень много в средней зоне шайб теряли на выходах. Надо было более продольно играть, скажем так.

Не было желания кардинально поменять состав звеньев?



Илья Воробьев: Идеи были разные и все это обсуждалось. Но в конце концов мы приходили к решению, что вот так будет лучше.

Овечкин сказал, что лучше выиграть матч за "бронзу", чем проиграть финал. Согласны с таким утверждением?



Илья Воробьев: Был в обеих ситуациях. "Бронзу" выигрываешь, а "серебро" проигрываешь - есть такое в психологии. Цена медали все равно другая, хотя в голове да, это есть.

Владислав Третьяк сказал, что Воробьев работает дальше, выразил вам доверие. Насколько это вдохновляет?



Илья Воробьев: Вдохновляет. Дайте отдышаться.

Овечкин не разочаровал?



Илья Воробьев: У нас одна команда. Нельзя, чтобы каждый из них забил по 18 голов. Понятно, что ребята по-разному привыкли играть в своих клубах и игровое время там другое.

Первый опыт работы с такими звездами. Как его оцените?



Илья Воробьев: Ребята приехали с хорошим настроем. У нас не получилась одна игра. Но ребятам надо сказать спасибо, что приехали, не занимались перетягиванием одеяла на себя.

Может, не стоило вызывать столько звезд, а, наоборот, взять кого-то попроще?



Илья Воробьев: Не думаю, что это была проблема.

Возможно такое, что сборная России в единичных случаях будет применять тактику финнов и играть строго от обороны?



Илья Воробьев: В принципе возможно, но тогда надо майки поменять на другие. Сборная России так никогда не играла и, надеюсь, что не будет. Думаю, это вызвало бы отторжение у болельщиков, да и у самих игроков.

В чем ваша главная ошибка?



Илья Воробьев: Буду думать. Сейчас месяц отпуска - буду разбирать, в чем была ошибка.