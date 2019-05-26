Италия и Швеция сразятся за право провести зимние Игры 2026 года

Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал на своем сайте отчет комиссии по оценке кандидатов на проведение зимней Олимпиады 2026 года.

МОК рассматривает совместные заявки шведских Стокгольма и Оре и итальянских Милана и Кортина-д Ампеццо. Города-кандидаты планируют использовать для проведения Олимпиады более 80 процентов существующих или временных спортивных площадок.

"Оба проекта уделяют приоритетное внимание наследию и долговременности, используя традиции и опыт зимних видов спорта. Они полностью внедрили философию Олимпийской повестки. Оба кандидата согласовали свои концепции с контекстом и местными долгосрочными целями. Все это привело к значительной экономии средств и созданию более устойчивой модели хостинга, которая стала новыми реалиями для Олимпийских игр", - отметил глава комиссии Октавиан Морариу.

Место проведения Олимпиады 2026 года МОК определит в Лозанне 24 июня.

Интересно, что в Италии и Швеции совершенно по-разному отреагировали на желание провести Игры-2026. По последним опросам общественного мнения, на Апеннинах идею провести Олимпиаду поддерживает 83 процента граждан Италии и 87 процентов жителей Милана. При этом число противников Игр уменьшилось с 10 до четырех процентов.

Поддерживающие проект проведения Олимпиады в Италии отмечают, что игры помогут развитию местного бизнеса, укреплению имиджа страны, росту туристического потока. Основной аргумент противников Олимпиады - они обойдутся слишком дорого.

Что касается Швеции, то здесь наоборот - общественность крайне негативно отреагировала на желание провести зимние Игры. Лишь 55 респондентов заявили, что будут рады, если Олимпиада пройдет в Стокгольме, а почти 40 процентов категорически высказались против.