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26.05.2019 21:41
Рубрика: Спорт

Пять колец сжимаются

Италия и Швеция сразятся за право провести зимние Игры 2026 года
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Федеральный выпуск № 112(7870)
Международный олимпийский комитет (МОК) опубликовал на своем сайте отчет комиссии по оценке кандидатов на проведение зимней Олимпиады 2026 года.
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МОК рассматривает совместные заявки шведских Стокгольма и Оре и итальянских Милана и Кортина-д Ампеццо. Города-кандидаты планируют использовать для проведения Олимпиады более 80 процентов существующих или временных спортивных площадок.

"Оба проекта уделяют приоритетное внимание наследию и долговременности, используя традиции и опыт зимних видов спорта. Они полностью внедрили философию Олимпийской повестки. Оба кандидата согласовали свои концепции с контекстом и местными долгосрочными целями. Все это привело к значительной экономии средств и созданию более устойчивой модели хостинга, которая стала новыми реалиями для Олимпийских игр", - отметил глава комиссии Октавиан Морариу.

Место проведения Олимпиады 2026 года МОК определит в Лозанне 24 июня.

Интересно, что в Италии и Швеции совершенно по-разному отреагировали на желание провести Игры-2026. По последним опросам общественного мнения, на Апеннинах идею провести Олимпиаду поддерживает 83 процента граждан Италии и 87 процентов жителей Милана. При этом число противников Игр уменьшилось с 10 до четырех процентов.

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Поддерживающие проект проведения Олимпиады в Италии отмечают, что игры помогут развитию местного бизнеса, укреплению имиджа страны, росту туристического потока. Основной аргумент противников Олимпиады - они обойдутся слишком дорого.

Что касается Швеции, то здесь наоборот - общественность крайне негативно отреагировала на желание провести зимние Игры. Лишь 55 респондентов заявили, что будут рады, если Олимпиада пройдет в Стокгольме, а почти 40 процентов категорически высказались против.

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