Более 14 тысяч человек ежедневно совершают авиаперелеты между Китаем и США, а ежегодный обмен кадрами превысил 5,3 миллиона человек, названы более 200 городов-побратимов Китая и США. Все эти цифры свидетельствуют о сближении в гуманитарной сфере между двумя странами, отметил в своем открытом письме президент Йельского университета Питер Саловей. В нем он выражает беспокойство в связи с обострением американо-китайских отношений и угрозой ограничения научных обменов между странами, сообщает информслужба мобильного приложения "Россия-Китай: главное" .

Как отмечает доктор Саловей, некоторые американские политики усматривают в обычных гуманитарных контактах признаки шпионажа, подозревая в этом китайских студентов и ученых и вызывая ответное раздражение китайского народа. Такая "бредовая убежденность" разрушает фундамент здоровых отношений между странами: Китай рассматривают как воображаемого противника и рассуждают о его "экономической агрессии".

Но все эти показательные акции не смогут повлиять на точку зрения разумных людей, полагает доктор Саловей. По некоторым данным, в последние 9 лет Китай является крупнейшим "поставщиком" студентов в США, только в 2017-2018 годах за счет платы за обучение китайских учащихся американский бюджет пополнился на 13,9 миллиарда долларов.

В опубликованной на одном американском сайте статье помощника профессора Массачусетского университета Паула Масграва (Paul Musgrave) говорится, что наилучшим рынком для американских университетов является Китай. США в одностороннем порядке ограничивает приток студентов из Китая, что в дальнейшем приведет к большому риску для американских учебных заведений и даже к дисфункции всей системы высшего образования США.

В открытом письме Питера Саловея подчеркивается еще и то, что прием талантливых студентов и ученых в Йельском университете посодействовали новым изобретениям. Он вновь подтвердил, что Йельский университет будет, как и прежде, приветствовать студентов и ученых из-за рубежа.