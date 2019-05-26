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26.05.2019 15:42
Рубрика: В мире

Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт

Текст: Сергей Новиков

Украинский олигарх Игорь Коломойский призвал президента страны Владимира Зеленского объявить на Украине дефолт по внешнему долгу.

"По-моему, мы должны относиться к нашим кредиторам, как Греция. Это пример для Украины. В противостоянии с кредиторами в 2015 году Греция стала первой развитой страной, которая не стала выплачивать кредит МВФ, пусть даже временно", - заявил Коломойский в комментарии для издания Financial Times.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Олигарх считает, что победа Зеленского на президентских выборах продемонстрировала, что народ страны хочет приостановить реформы, которые от Киева требует МВФ. Он отметил, что об этом часто говорили те, кто голосовал за Зеленского. Более того, Коломойский уверен, что новому главе Украины следует отказаться от программы помощи МВФ, которая подразумевает проведение ряда реформ.

"Если Зеленский будет слушать Запад и не будет делать собственные назначения, то он повторит судьбу Порошенко. У него будет тот же уровень поддержки - 5, 10 или 15% вместо 73", - считает Коломойский.

Он также отметил, что США и ЕС должны списать внешний долг Украины.

"Это ваша игра, ваша геополитика. Вас не волнует Украина. Вы хотите навредить России, и Украина - это только предлог", - обратился к Западу Коломойский.

В мире экс-СССР Украина Экономический кризис на Украине
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