Команда Алины Ковалевой стала второй на "Арктическом кубке" по керлингу

Новости

Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу "Голос. Дети" 18:33
Абэ угостил Трампа японской говядиной и ванильным мороженым 17:47
Кузнецова проиграла на старте Открытого чемпионата Франции 17:34
В Москве представили сборник "С китайской сказкой - круглый год" 17:31
В ярославской больнице погиб "телефонный террорист" 17:29
Сергей Лазарев прокомментировал слухи о рождении у него дочери 16:59
Россия - Чехия. Онлайн-трансляция матча за третье место ЧМ-2019 16:30
Видео: Над городами России пролетел "поезд из спутников" Илона Маска 16:23
Украинцу грозит тюрьма за убийство итальянского репортера на Донбассе 16:21
В составе сборной России на матч с чехами появились изменения 15:59
"Краснодар" остался на третьем месте в чемпионате России 15:55
Патриарх Кирилл подчеркнул важность строительства новых храмов 15:48
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт 15:42
Сбербанк призвал клиентов быть бдительными при использовании банкоматов 15:34
Мексиканский министр ушла в отставку из-за скандала с задержкой авиарейса 15:31
США начали строительство подлодки нового поколения 15:16
К надгробию Петра I в Петропавловской крепости возложат цветы 15:15
Хакеры атаковали Балтимор при помощи программы спецслужб США 15:05
На фестивале кубанского кваса установили два рекорда 14:58
В Петербурге "Зенит" отметит День города парадом чемпионов 14:53
Захарова прокомментировала угрозы Украины "гамбургскими" санкциями 14:40
Ретроавтомобили проехали маршем по Петербургу 14:30
Синоптики предупредили москвичей о 30-градусной жаре 14:20
Корвет "Гремящий" вышел на заводские испытания в Финский залив 14:15
После финала "Игры престолов" зрители массово отписываются от HBO 13:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какой корабль выбрали для "Алых парусов" в Санкт-Петербурге
Какой корабль выбрали для "Алых парусов" в Санкт-Петербурге
26.05.2019 17:54
Рубрика: Спорт

Команда Алины Ковалевой стала второй на "Арктическом кубке" по керлингу

Текст: Данила Жиляев
Фото: Артур Лебедев/РИА Новости
Фото: Артур Лебедев/РИА Новости

В городе Дудинка Красноярского края завершился очередной розыгрыш "Арктического кубка" по керлингу - одного из престижнейших международных турниров в этом виде спорта. Команда действующих чемпионок России во главе с Алиной Ковалевой заняла второе место.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Красноярск стал единственным претендентом на ЧМ по фристайлу

В последние годы турнир проходил в разных форматах. В этот раз пул участников составили 10 женских команд из разных стран мира, в том числе четыре из них - российские. Наш керлинг был представлен сильнейшими: помимо команды Ковалевой, в "Арктическом кубке"-2019 участвовали двукратные чемпионки Европы из команды Анны Сидоровой, чемпионки мира среди юниоров этого года команда Влады Румянцевой. Кроме того, от Красноярского края выступила команда, которую усилили знаменитые чемпионки Европы Екатерина Галкина и Ольга Жаркова.

Что касается гостей из-за рубежа, на лед арены "Таймыр" в Дудинке вышли прославленные керлингистки из Канады, Шотландии, Швейцарии. Обилие громких имен позволяло экспертам предположить, что за путевку в финал турнира, генеральным партнером которого является компания "Норникель", могут побороться семь-восемь команд.

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Красноярск стал единственным претендентом на ЧМ по фристайлу

В итоге в решающем противостоянии соревнований сошлись команда Ковалевой и шотландская команда во главе с легендарной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы и самым молодым скипом в истории, завоевавшим олимпийскую медаль ("бронза" в 2014 году) Ив Мюрхед. И чуть сильнее оказались спортсменки из Шотландии, хотя наши девушки вели после третьего энда со счетом 2:1. Но итоговый счет оказался 5:4 в пользу Мюрхед и компании. Стоит отметить, что обе команды в последний раз выступили в таких составах: россиянка Ульяна Васильева и шотландка Вики Чалмерс провели заключительный турнир в своих профессиональных карьерах.

Состоялся и матч за третье место, его выиграла канадская команда во главе с Кэрри Эйнарсон. Также со счетом 5:4 североамериканки взяли верх над командой Анны Сидоровой.

Заметим, что программа турнира не ограничилась соревнованиями мастеров. Ульяна Васильева провела мастер-класс для воспитанников дудинского интерната, которые вместе с учащимися местных школ приняли участие в детско-юношеском турнире среди игроков от 10 до 17 лет. Ребята соревновались на той же площадке, где выступали и именитые керлингистки. Юные спортсмены получили награды из рук Екатерины Галкиной, Анны Сидоровой и Алины Ковалевой.

Спорт Виды спорта Зимний спорт
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Александр Беглов заявил о выдвижении на выборы губернатора Петербурга
Синоптики предупредили москвичей о 30-градусной жаре
Иран предложил странам Персидского залива заключить пакт о ненападении
Трамп потребовал честной торговли от Японии
Финансовые активы Порошенко оказались под угрозой ареста