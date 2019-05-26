Команда Алины Ковалевой стала второй на "Арктическом кубке" по керлингу

В городе Дудинка Красноярского края завершился очередной розыгрыш "Арктического кубка" по керлингу - одного из престижнейших международных турниров в этом виде спорта. Команда действующих чемпионок России во главе с Алиной Ковалевой заняла второе место.

В последние годы турнир проходил в разных форматах. В этот раз пул участников составили 10 женских команд из разных стран мира, в том числе четыре из них - российские. Наш керлинг был представлен сильнейшими: помимо команды Ковалевой, в "Арктическом кубке"-2019 участвовали двукратные чемпионки Европы из команды Анны Сидоровой, чемпионки мира среди юниоров этого года команда Влады Румянцевой. Кроме того, от Красноярского края выступила команда, которую усилили знаменитые чемпионки Европы Екатерина Галкина и Ольга Жаркова.

Что касается гостей из-за рубежа, на лед арены "Таймыр" в Дудинке вышли прославленные керлингистки из Канады, Шотландии, Швейцарии. Обилие громких имен позволяло экспертам предположить, что за путевку в финал турнира, генеральным партнером которого является компания "Норникель", могут побороться семь-восемь команд.

В итоге в решающем противостоянии соревнований сошлись команда Ковалевой и шотландская команда во главе с легендарной чемпионкой мира, двукратной чемпионкой Европы и самым молодым скипом в истории, завоевавшим олимпийскую медаль ("бронза" в 2014 году) Ив Мюрхед. И чуть сильнее оказались спортсменки из Шотландии, хотя наши девушки вели после третьего энда со счетом 2:1. Но итоговый счет оказался 5:4 в пользу Мюрхед и компании. Стоит отметить, что обе команды в последний раз выступили в таких составах: россиянка Ульяна Васильева и шотландка Вики Чалмерс провели заключительный турнир в своих профессиональных карьерах.

Состоялся и матч за третье место, его выиграла канадская команда во главе с Кэрри Эйнарсон. Также со счетом 5:4 североамериканки взяли верх над командой Анны Сидоровой.

Заметим, что программа турнира не ограничилась соревнованиями мастеров. Ульяна Васильева провела мастер-класс для воспитанников дудинского интерната, которые вместе с учащимися местных школ приняли участие в детско-юношеском турнире среди игроков от 10 до 17 лет. Ребята соревновались на той же площадке, где выступали и именитые керлингистки. Юные спортсмены получили награды из рук Екатерины Галкиной, Анны Сидоровой и Алины Ковалевой.