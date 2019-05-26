Консерваторы побеждают в Германии на выборах в Европарламент

Консервативный блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) побеждает в Германии на выборах в Европарламент.

Консерваторы набрали около 28% голосов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные экзитпола, обнародованные после закрытия избирательных участков телеканалом АРД.

На втором месте расположились "зеленые" (22%), оттеснившие на третью строчку Социал-демократическую партию Германии (15,5%). Социал-демократы потеряли по сравнению с выборами в 2014 году около 12% голосов.