КСИР Ирана: авианосец США испугался заходить в Персидский залив

Американские военные опасаются направлять свой авианосец "Авраам Линкольн" в Персидский залив. С таким заявлением выступил заместитель командующего Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Ирана Али Фадави.

"Военные США в настоящее время находятся в самом слабом состоянии за всю их историю присутствия в Западной Азии. Количество американских кораблей в Персидском заливе также минимально", - цитирует слова военного агентство Fars.

"Даже американский авианосец, который как планировалось ранее, должен был зайти в Залив, не решился из-за страха и остановился в Индийском океане", - отметил Фадави.

Заместитель командующего КСИР также назвал Центральное командование вооруженных сил США и американских военных на Ближнем Востоке "террористами", которые совершают военные преступления в Сирии и Йемене.

Напомним, обстановка в регионе Персидского залива заметно обострилась после того, как США под предлогом угрозы со стороны Ирана направили в регион ударную группу ВМС во главе с авианосцем "Авраам Линкольн" и тактическую группу бомбардировщиков.

На днях президент США Дональд Трамп объявил, что дополнительно отправляет около полутора тысяч военнослужащих на Ближний Восток. В Тегеране считают, что усиление американского военного присутствия в регионе угрожает не только его безопасности и стабильности, но всему миру.