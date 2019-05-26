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Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Фото: EPA

Залогом стремительного взлета вице-премьера Италии Маттео Сальвини стала его жесткая позиция по больному для Евросоюза вопросу беженцев, включая решение закрыть порты для судов с нелегалами. За короткий срок Сальвини успел превратиться в настоящего "капитана" евроскептиков, которые перед выборами в Европарламент немного смягчили критику ЕС, чтобы расширить избирательную базу.

Фото: Reuters

Победу "Национальному объединению" Марин Ле Пен, выступающему за "Европу наций" и против ЕС в нынешнем виде, предсказывают практически все социологические службы. Для громкоголосой и харизматичной блондинки это стало бы реваншем за поражение на президентских выборах в 2017 году. Казалось, ее звезда начинает тускнеть, но убежденный евроскептик Марин проявила характер, провела ребрендинг партии и рвется в бой.

Фото: Reuters

Главу списка от христианских демократов Манфреда Вебера знает лишь каждый четвертый немец, но он считается серьезным претендентом на ключевую должность председателя Еврокомиссии. Он может стать первым за полвека представителем Берлина на этой должности. Его поддерживает канцлер ФРГ Ангела Меркель, но у 46-летнего баварца есть и противники, боящиеся усиления и без того доминирующей роли Германии в Евросоюзе.

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