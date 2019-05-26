Новости

Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу "Голос. Дети" 18:33
Абэ угостил Трампа японской говядиной и ванильным мороженым 17:47
Кузнецова проиграла на старте Открытого чемпионата Франции 17:34
В Москве представили сборник "С китайской сказкой - круглый год" 17:31
В ярославской больнице погиб "телефонный террорист" 17:29
Сергей Лазарев прокомментировал слухи о рождении у него дочери 16:59
Россия - Чехия. Онлайн-трансляция матча за третье место ЧМ-2019 16:30
Видео: Над городами России пролетел "поезд из спутников" Илона Маска 16:23
Украинцу грозит тюрьма за убийство итальянского репортера на Донбассе 16:21
В составе сборной России на матч с чехами появились изменения 15:59
"Краснодар" остался на третьем месте в чемпионате России 15:55
Патриарх Кирилл подчеркнул важность строительства новых храмов 15:48
Коломойский призвал Зеленского объявить дефолт 15:42
Сбербанк призвал клиентов быть бдительными при использовании банкоматов 15:34
Мексиканский министр ушла в отставку из-за скандала с задержкой авиарейса 15:31
США начали строительство подлодки нового поколения 15:16
К надгробию Петра I в Петропавловской крепости возложат цветы 15:15
Хакеры атаковали Балтимор при помощи программы спецслужб США 15:05
На фестивале кубанского кваса установили два рекорда 14:58
В Петербурге "Зенит" отметит День города парадом чемпионов 14:53
Захарова прокомментировала угрозы Украины "гамбургскими" санкциями 14:40
Ретроавтомобили проехали маршем по Петербургу 14:30
Синоптики предупредили москвичей о 30-градусной жаре 14:20
Корвет "Гремящий" вышел на заводские испытания в Финский залив 14:15
После финала "Игры престолов" зрители массово отписываются от HBO 13:59
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какой корабль выбрали для "Алых парусов" в Санкт-Петербурге
Какой корабль выбрали для "Алых парусов" в Санкт-Петербурге
26.05.2019 17:34
Рубрика: Спорт

Кузнецова проиграла на старте Открытого чемпионата Франции

Текст: Анна Козина

Российская теннисистка Светлана Кузнецова не смогла преодолеть барьер первого круга "Ролан Гаррос".

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Потапова обыграла экс-первую ракетку мира на старте "Ролан Гаррос"

На старте турнира Кузнецова, которая много пропустила из-за травм и сейчас занимает только 102-ю строчку в рейтинге WTA, проиграла словачке Кристине Кучовой, пробившейся в основную сетку соревнований через квалификацию, со счетом 4:6, 2:6. Матч продолжался 1 час 9 минут.

Во втором круге Кучова встретится с победительницей матча между американкой Мэдисон Бренгл и второй ракеткой турнира чешкой Каролиной Плишковой.

Напомним, что Светлана Кузнецова является чемпионкой "Ролан Гаррос" 2009 года.

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема"
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Александр Беглов заявил о выдвижении на выборы губернатора Петербурга
Синоптики предупредили москвичей о 30-градусной жаре
Иран предложил странам Персидского залива заключить пакт о ненападении
Трамп потребовал честной торговли от Японии
Финансовые активы Порошенко оказались под угрозой ареста