Кузнецова проиграла на старте Открытого чемпионата Франции

Российская теннисистка Светлана Кузнецова не смогла преодолеть барьер первого круга "Ролан Гаррос".

На старте турнира Кузнецова, которая много пропустила из-за травм и сейчас занимает только 102-ю строчку в рейтинге WTA, проиграла словачке Кристине Кучовой, пробившейся в основную сетку соревнований через квалификацию, со счетом 4:6, 2:6. Матч продолжался 1 час 9 минут.

Во втором круге Кучова встретится с победительницей матча между американкой Мэдисон Бренгл и второй ракеткой турнира чешкой Каролиной Плишковой.

Напомним, что Светлана Кузнецова является чемпионкой "Ролан Гаррос" 2009 года.