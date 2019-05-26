Квят стал седьмым на Гран-при Монако

На узких улочках Монте-Карло прошел очередной, шестой по счету, этап чемпионата мира в гонках "Формулы-1".

Первым клетчатый флаг на финише увидел пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Британский пятикратный чемпион мира одержал четвертую победу в сезоне и 77-ю в карьере.

"Полагаю, это была самая тяжелая гонка в моей карьере. Я боролся ради великого Ники Лауды, который скончался накануне. Его дух жил во мне. Он очень сильно повлиял на нашу команду и помог нам стать тем, что вы видите сегодня. Нам очень сильно его не хватает. Я пытался выступить так, чтобы Ники нами гордился", - заявил Хэмилтон после финиша.

Второе время показал пилот "Феррари" немец Себастьян Феттель. Третьим стал финн Валттери Боттас из "Мерседеса".

Порадуемся за российского пилота "Торо Россо" Даниила Квята, который стал седьмым, а его партнер по команде Александр Албон - восьмым.

Следующий этап чемпионата мира пройдет 9 июня в Канаде на автодроме имени Жиля Вильнева.

Тем временем Международная автомобильная федерация (ФИА) отказалась от планов стандартизации коробки передач в "Формуле-1" с 2021 года.

"Наше решение основано на технических и финансовых данных, которые нам предоставили команды и поставщики. Отмечается, что технологии производства коробок передач в "Формуле-1" вышли примерно на один уровень и отличия в характеристиках сейчас незначительные. После изучения финансовых данных мы пришли к выводу, что сокращение расходов достижимо другими способами. Эти способы обсуждаются с командами "Формулы-1" и будут включены в новый регламент, который будет представлен в конце июня, - говорится в заявлении федерации.