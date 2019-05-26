Квят стал седьмым на Гран-при Монако

Новости

Экзит-полы: в Италии на выборах в Европарламент лидирует партия Сальвини 00:25
Василевский и Кучеров названы лучшими игроками ЧМ по хоккею 00:10
Канада - Финляндия - онлайн-трансляция финала ЧМ по хоккею 26.05.2019
В Москве открылся "Альпийский бельведер" от Clarins 26.05.2019
В предварительном голосовании "ЕР" участвовали 1,5 млн человек 26.05.2019
Александр Беглов поздравил петербуржцев с Днем города на Дворцовой 26.05.2019
Новый стеклянный мост треснул в Киеве 26.05.2019
Гройсман попросит Раду уволить его с должности премьера 26.05.2019
Уголовное дело возбуждено по факту наезда на полицейского в Москве 26.05.2019
Снаряды времен войны нашли на стройке в Москве 26.05.2019
В Петербурге приземлился самолет из Пекина с отказавшим двигателем 26.05.2019
Водитель сбил полицейского в Москве 26.05.2019
В Барнауле женщина погибла, спасая детей от фуры 26.05.2019
В Петербурге барабанщики установили рекорд по исполнению крещендо 26.05.2019
Консерваторы побеждают в Германии на выборах в Европарламент 26.05.2019
На крыше стадиона "Лужники" открылась смотровая площадка 26.05.2019
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу "Голос. Дети" 26.05.2019
Абэ угостил Трампа японской говядиной и ванильным мороженым 26.05.2019
Кузнецова проиграла на старте Открытого чемпионата Франции 26.05.2019
В Москве представили сборник "С китайской сказкой - круглый год" 26.05.2019
В ярославской больнице погиб "телефонный террорист" 26.05.2019
Сергей Лазарев прокомментировал слухи о рождении у него дочери 26.05.2019
Россия - Чехия. Онлайн-трансляция матча за третье место ЧМ-2019 26.05.2019
Видео: Над городами России пролетел "поезд из спутников" Илона Маска 26.05.2019
Украинцу грозит тюрьма за убийство итальянского репортера на Донбассе 26.05.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какой корабль выбрали для "Алых парусов" в Санкт-Петербурге
Какой корабль выбрали для "Алых парусов" в Санкт-Петербурге
26.05.2019 23:45
Рубрика: Спорт

Проехал с ветерком

Квят стал седьмым на Гран-при Монако
Текст: Павел Петровский
Российская газета - Столичный выпуск № 112(7870)
На узких улочках Монте-Карло прошел очередной, шестой по счету, этап чемпионата мира в гонках "Формулы-1".

Первым клетчатый флаг на финише увидел пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон. Британский пятикратный чемпион мира одержал четвертую победу в сезоне и 77-ю в карьере.

"Полагаю, это была самая тяжелая гонка в моей карьере. Я боролся ради великого Ники Лауды, который скончался накануне. Его дух жил во мне. Он очень сильно повлиял на нашу команду и помог нам стать тем, что вы видите сегодня. Нам очень сильно его не хватает. Я пытался выступить так, чтобы Ники нами гордился", - заявил Хэмилтон после финиша.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
Квят: Наше время еще придет

Второе время показал пилот "Феррари" немец Себастьян Феттель. Третьим стал финн Валттери Боттас из "Мерседеса".

Порадуемся за российского пилота "Торо Россо" Даниила Квята, который стал седьмым, а его партнер по команде Александр Албон - восьмым.

Следующий этап чемпионата мира пройдет 9 июня в Канаде на автодроме имени Жиля Вильнева.

Тем временем Международная автомобильная федерация (ФИА) отказалась от планов стандартизации коробки передач в "Формуле-1" с 2021 года.

"Наше решение основано на технических и финансовых данных, которые нам предоставили команды и поставщики. Отмечается, что технологии производства коробок передач в "Формуле-1" вышли примерно на один уровень и отличия в характеристиках сейчас незначительные. После изучения финансовых данных мы пришли к выводу, что сокращение расходов достижимо другими способами. Эти способы обсуждаются с командами "Формулы-1" и будут включены в новый регламент, который будет представлен в конце июня, - говорится в заявлении федерации.

Спорт Формула-1
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Финляндия выиграла чемпионат мира по хоккею
Александр Беглов поздравил петербуржцев с Днем города на Дворцовой
Синоптики предупредили москвичей о 30-градусной жаре
Иран предложил странам Персидского залива заключить пакт о ненападении
Трамп потребовал честной торговли от Японии