Лидер Русского союза Латвии вновь получила европейский мандат

Трогательные аккорды маэстро, напоминающие про "миллион алых роз", остались в минувшую субботу грустным аккомпанементом безразличию для миллиона латвийских граждан к очередным выборам в Европарламент. Приходится признать, разводят руками чиновники ЦИКа, что граждане Латвии и европейские проблемы уж слишком далеки друга от друга.

Сотни тысяч местных жителей, согласно итогам голосования, решили в эти майские дни на фоне печального Brexit поставить крест на своей гражданской симпатии к брюссельским парламентским кружевам. Более того. Полным фиаско закончился избирательный марафон для янтарного края и за границей. Учитывая, что в эмиграции проживает около 300 тысяч латвийцев, явка там составила провальных 0,5 процента.

Жители Латвии, например, даже спустя пятнадцать лет после вступления в ЕС, если верить откровениям социологов, крайне мало знают о механизмах деятельности европейского народовластия. Об этом говорят и данные социологических опросов населения. Только четыре процента из числа опрошенных имеют представление о работе действующих депутатов, а 44 процента респондентов признались, что о евродепутатах от Латвии они только "что-то слышали". Остальные 48 процентов вообще не имеют представления о том, что делают их представители в лабиринтах коридоров Страсбурга и Брюсселя.

Но поскольку на европейских выборах порог для явки на голосование не регламентирован, выборы и в очередной раз будут в любом случае признаны состоявшимися. А каждого из 751 победителя в 28 странах Евросоюза ожидает неминуемый шквал аплодисментов партийных соратников и будничные хлопоты перед отлетом в Брюссель.

Официальные итоги озвучат в Риге только ближе к полуночи, но уже во второй половине воскресного дня стало понятно, что "откупорить шампанского бутылку" предстоит и несгибаемым соратникам лидера Русского союза Латвии (РСЛ) - Татьяны Жданок. Судя по всему, обаятельному и вечно импровизирующему политику предстоит уже в четвертый раз занять законное кресло в европейской ассамблее.

Отвечая на резонный вопрос "РГ" о причинах столь устойчивой популярности РСЛ на выборах, Татьяна Аркадьевна склонна была утверждать, что у партии "очень преданный избиратель, стабильный и надежный электорат". Затронули мы в ходе беседы и личные предпочтения парламентария. Латвийский депутат, судя по ответу, не изменяет любимому цвету, аромату парфюма, а главное - политическому послевкусию. Она, по ее словам, продолжит и в новом созыве ЕП работать в группе "Европейский свободный альянс".

Кстати, с треском провалились и попытки политических маргиналов на рижском побережье демонизировать партию бывшего градоначальника столицы - "Согласие". Об этом на следующий день после выборов объявил сам потенциальный евродепутат. "У нас у всех сейчас впереди месяцы и годы тяжелой работы и испытаний", - написал Нил Ушаков на своей странице в сетях. "Последние месяцы делалось все, чтобы само слово согласие стало вызывать у людей ненависть. Потоки лжи со стороны ряда крупнейших СМИ, государственное и полицейское давление. Даже партию клон с названием "Новое согласие" создали. Не помогло", - утвердительно резюмировал политик.

Практически все информационные порталы республики уже сообщили, что депутатами ЕП могут стать представители "Нового Единства" Валдис Домбровскис и Сандра Калниете, Нил Ушаков ("Согласие"), Андрис Америкс ("Согласие"/"Честь служить Риге"), Роберт Зиле (ВЛ-ТБ/ДННЛ), Даце Мелбарде (ВЛ-ТБ/ДННЛ), Ивар Иябс ("Для развития/За!") и Татьяна Жданок (РСЛ). А кандидатам от "Новой консервативной партии", СЗК и "Латвийского объединения регионов" борьбу за парламентские места в Европе предстоит отложить еще на пять лет.

Комментируя предварительные итоги голосования, лидер РСЛ в эксклюзивном интервью газете выразила осторожную надежду, что "в новом парламенте не сохранится большинство у Европейской народной партии и Партии европейский социалистов - двух фракций, образовавших противоестественный союз правых и левых - правоцентристов и левоцентристов, народников и социалистов, которые завели в тупик европейский поезд, одним из маячков которого является русофобия и антироссийская политика, разделение европейского континента".

Ветеран парламентаризма поблагодарила своих избирателей за активность и верность, отметив, что число сторонников РСЛ растет за счет молодых людей, школьников, которым еще только предстоит прийти на выборы. Партия, заверила ее бессменный лидер, продолжит борьбу "против губительной латышизации русских школ. А на уровне Европарламента будет добиваться единых социальных стандартов для всех стран ЕС, в том числе - и для Латвии, одной из беднейших среди партнеров на континенте".

Вот почему, пояснила Жданок, она не будет поддерживать на должность еврокомиссара Валдиса Домбровскиса, поскольку, по ее словам, он представляет партию, осуществившую в Латвии меры жесткой экономии за счет наименее обеспеченных слоев населения, которую до сих пор кое-кто в Европе пытается продавать по цене "истории успеха".