Мадуро подтвердил готовность к переговорам с оппозицией в Осло

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подтвердил готовность вести переговоры с оппозиционерами в Осло, а также поблагодарил Норвегию за содействие в продвижении диалогового формата с антиправительственными силами.

"Я благодарю правительство Норвегии за усилия в продвижении диалога о мире и стабильности в Венесуэле. В Осло вылетает наша делегация с готовностью работать по согласованной всеобъемлющей повестке и двигаться к заключению отличных соглашений", - написал Мадуро на своей странице в Twitter.

Президент Венесуэлы также назначил главой правительственной делегации министра связи и информации республики Хорхе Родригеса. В команду переговорщиков также войдут губернатор штата Миранда Эктор Родригес и глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.

Agradezco al gobierno de Noruega por sus esfuerzos para avanzar en los diálogos por la Paz y la estabilidad de Venezuela. Sale hacia Oslo nuestra delegación con buena disposición para trabajar la agenda integral acordada y avanzar en la construcción de buenos acuerdos. pic.twitter.com/8WMEZiNCuz — Nicolás Maduro (@NicolasMaduro) 26 мая 2019 г.

О готовности сесть за стол переговоров заявил и главный политический противник Мадуро Хуан Гуайдо. Как написал в официальном заявлении президент-самозванец, он "принял приглашение Норвегии, чтобы изучить возможные пути выхода из кризиса". Делегацию оппозиционеров возглавит вице-спикер Нацассамблеи Сталин Гонсалес.