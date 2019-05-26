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26.05.2019 09:30
Рубрика: В мире

Мадуро подтвердил готовность к переговорам с оппозицией в Осло

Текст: Сергей Новиков
Президент Венесуэлы Николас Мадуро подтвердил готовность вести переговоры с оппозиционерами в Осло, а также поблагодарил Норвегию за содействие в продвижении диалогового формата с антиправительственными силами.

"Я благодарю правительство Норвегии за усилия в продвижении диалога о мире и стабильности в Венесуэле. В Осло вылетает наша делегация с готовностью работать по согласованной всеобъемлющей повестке и двигаться к заключению отличных соглашений", - написал Мадуро на своей странице в Twitter.

Президент Венесуэлы также назначил главой правительственной делегации министра связи и информации республики Хорхе Родригеса. В команду переговорщиков также войдут губернатор штата Миранда Эктор Родригес и глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса.

О готовности сесть за стол переговоров заявил и главный политический противник Мадуро Хуан Гуайдо. Как написал в официальном заявлении президент-самозванец, он "принял приглашение Норвегии, чтобы изучить возможные пути выхода из кризиса". Делегацию оппозиционеров возглавит вице-спикер Нацассамблеи Сталин Гонсалес.

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