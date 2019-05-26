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Рубрика: В мире

"Капитан" для Европы

Текст: Нива Миракян (Рим)
Российская газета - Федеральный выпуск № 111(7869)
Вице-премьер Италии Маттео Сальвини, которому за короткий срок удалось вывести свою партию "Лига" с сугубо регионального на общенациональный уровень, теперь задался не менее амбиционной целью взять штурмом Европарламент.

В том, что Сальвини - самый яркий и популярный на сегодня политик в Италии, сомневаться не приходится. На это указывают последние опросы, которые сулят Капитану (именно так величают Маттео Сальвини в Италии) наивысший результат среди конкурентов - 30,9 процента голосов. Для сравнения, партнер "Лиги" по коалиции - "Движение "5 звезд", которое еще в прошлом году возглавляло политический хит-парад, сможет рассчитывать на поддержку лишь 24,9 процента электората.

Правнук Муссолини баллотируется в Европарламент

Маттео Сальвини сумел за рекордно короткий срок превратиться в настоящий феномен не только в силу безоговорочной харизмы этого политика, но в том числе благодаря грамотному выстраиванию коммуникаций с электоратом. Этот диалог, по признанию его личного стратега Лики Моризи, строится на принципе TRT. Аббревиатура расшифровывается как: "Televsione/телевидение" - чуть ли не ежедневное появление вице-премьера на голубых экранах тому подтверждение (как-никак, Сальвини в прошлом был журналистом и прекрасно понимает, каким "магическим" образом воздействует телевидение на избирателей). "Rete/сеть" - Сальвини буквально забрасывает своих почитателей постами во всех популярных соцсетях по несколько раз на дню, без перерыва на выходные, пытаясь им изо всех сил показать и доказать, что он из народа и готов трудиться в поте лица на его благо. И наконец, "Territorio/территория" - несколько дней в неделю Капитан в обязательном порядке проводит в регионах, что, кстати, во многом помогло его партии одержать победу практически на всех областных выборах. Разумеется, очков среди потенциальных избирателей Сальвини добавила его жесткая позиция по больному для Евросоюза вопросу беженцев. Решение главы итальянского МВД сначала закрыть итальянские порты для кораблей с беженцами на борту, а затем и ввести штрафы (от 10 до 50 тысяч евро) для судов, доставлявших на Апеннины спасенных в море мигрантов, не на шутку взбудоражило Европу, но пришлось по душе итальянцам, изрядно подуставшим от наплыва нелегалов. Еще один пункт, который вызывает почти безоговорочную поддержу жителей Апеннин - повышение планки дефицита, на которой настаивает вице-премьер, прекрасно осознающий, что в противном случае Италия погрязнет в очередной затяжной рецессии.

Сальвини: Рим не хочет ссориться с Парижем

Вездесущий Сальвини с легкой руки Марин Ле Пен за короткий срок успел также превратиться в настоящего "капитана" команды евроскептиков, которые в минувшую субботу далеко неслучайно выбрали для завершения избирательной компании стратегически важный для "Лиги" и для ее лидера Милан. В показательном митинге под нескромным названием Salvini-day приняли участие аж 11 правых и правоцентристских партий Европы.

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