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26.05.2019 11:24
Рубрика: Власть

Медведев поздравил бизнесменов с профессиональным праздником

Премьер-министр Дмитрий Медведев направил поздравление с Днем российского предпринимательства.

Он отметил, что России нужны талантливые бизнесмены, которые умеют добиваться поставленных целей и готовы участвовать в решении масштабных задач.

Фото: РИА Новости
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"Благодаря вам создается современная инфраструктура, открываются высокотехнологичные производства, появляются новые рабочие места, осуществляются социальные программы", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте правительства. По словам главы камбина, от этих мер напрямую зависит рост экономики, реализация национальных проектов и, следовательно, улучшение жизни людей.

Также он указал на важность эффективных и долгосрочных отношений между государством и бизнесом. "Правительство со своей стороны прикладывает значительные усилия для развития государственно-частного партнерства, формирования благоприятного инвестиционного климата, совершенствования налоговых и административных процедур", - добавил он в заключение.

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