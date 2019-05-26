Мексиканский министр ушла в отставку из-за скандала с задержкой авиарейса

Министр по делам окружающей среды и природных ресурсов Мексики Хосефа Гонсалес Бланко подала в отставку после того, как стало известно об ее причастности к задержке рейса авиаперевозчика Aeromexico. Как передает El Universal, в минувшую пятницу в компанию поступил звонок с просьбой задержать немного вылет самолета из Мехико в Мехикали, чтобы министр, отправляющаяся в рабочую поездку, успела попасть на борт. В итоге тот отправился в путь почти на 40 минут позже, при этом командир экипажа объявил, что вылет откладывается по "указу президента".

Гонсалес Бланко поспешила опровергнуть последнее. "Не было президентского указа о задержке вылета самолета, я единственная отвечаю за то, что произошло", - заявила уже экс-министр, добавив, что ее поступку "нет никакого оправдания". "Никто не должен иметь привилегий, и польза от одного человека, даже если он выполняет свои должностные обязанности, не может быть выше благосостояния большинства. Государственные служащие должны подавать пример", - говорится в ее заявлении об отставке.

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор со своей стороны отметил, что власти страны не могут оставаться равнодушными к таким актам высокомерия. "Мы должны действовать прямо: никакой коррупции, никакого влияния, никакого кумовства, ничего из этого не должно быть в политике", - заявил глава государства.

Когда Лопес Обрадор пришел к власти, он пообещал, что все высокопоставленные чиновники, включая его самого, ради экономии госсредств будут пользоваться регулярными рейсами, а не летать на правительственных самолетах.