На 99-м году жизни скончался глава Тайного совета Таиланда

Бывший премьер-министр, экс-командующий армией и глава Тайного совета Таиланда Прем Тинсуланон скончался в возрасте 98 лет в больнице Прамонгкут в Бангкоке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Таиландское информационное агентство.

Смерть наступила в результате сердечной недостаточности. Дата похорон пока не объявлена. Тинсуланон умер через три недели после того, как он председательствовал на свадебной церемонии короля Маха Вачиралонгкорна (Рамы Х) и королевы Сутхиды, и спустя месяц после того, как предоставил аудиенцию лидерам военного правительства по случаю своего 98-летия.

Прем Тинсуланон возглавлял Тайный совет при короле Таиланда с 1998 года. Он был одним из влиятельнейших фигур в таиландской политике. В 1980-1988 годах генерал Тинсуланон был премьер-министром королевства.