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26.05.2019 11:15
Рубрика: В мире

На севере Перу произошло землетрясение магнитудой 7,5

Текст: Сергей Новиков

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло на севере Перу. Об этом сообщает агенство РИА Новости со ссылкой на Геологическую службу США.

Фото: Milosz Giersz / Institute of Archaeology, University of Warsaw
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Подземные толчки зафиксированы в 10:41 по московскому времени. Эпицентр землетрясения располагался в 83 километрах к юго-востоку от округа Лагунас в регионе Сан-Мартин. Очаг залегал на глубине 105 километров.

Информация о возможных жертвах и разрушениях пока не поступала.

Перуанское издание El comercio сообщило, что толчки чувствовались и в столице страны - городе Лима, однако здесь к каким-либо негативным последствиям они не привели.

В мире Южная Америка Перу
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