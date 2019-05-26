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26.05.2019 16:38
Рубрика: В мире

Немецкие компании уходят из Ирана из-за санкций США

Текст: Юрий Ершов
Жесткие меры Соединенных Штатов в отношении Ирана все больше отражаются на бизнесе других стран.
Тегеран. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости Тегеран. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
Тегеран. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В частности, как сказал информационному агентству DPA руководитель отдела внешней торговли Промышленно-торговой палаты Германии Фолькер Трайер, из-за американских санкций из 120 немецких компаний, которые работали в Иране, в стране остались лишь 60.

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Сократилась и немецко-иранская торговля. Так, в первом квартале нынешнего года экспорт Германии в Иран снизился на 50 процентов, а импорт из Ирана - на 42 процента.

После отмены западных санкций против Ирана в результате подписания так называемого ядерного соглашения немецкие фирмы считали эту страну одним из наиболее перспективных торгово-экономических партнеров за пределами Европы.

В прошлом году США в одностороннем порядке вышли из ядерного соглашения шести стран с Ираном, нарушив свои обязательства, и возобновили санкции против финансового и энергетического секторов исламской республики. Кроме того, Вашингтон озвучивает военные угрозы в адрес Тегерана.

Теперь европейцы возлагают надежды на созданное в январе общество Instex (Instrument for Supporting Trade Exchanges), с помощью которого Германия, Франция и Великобритания пытаются частично обойти американские санкции. Именно этот механизм должен оказать поддержку торговым обменам с Ираном. В том случае, если частные банки, опасаясь потенциальных санкций США, воздержатся от соответствующих операций.

Instex, заявил немецкий специалист, это некий вызов Америке: мол, Европе есть что ей противопоставить в политическом и экономическом смысле. Однако этот механизм пока не работает, как ожидалось. А для этого, по мнению Трайера, Ирану надо решиться поставлять, например, нефть Италии с взаимными расчетами через Instex.

В мире Европа Германия В мире Ближний Восток Иран В мире США Санкции против Ирана
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