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26.05.2019 17:36
Рубрика: Власть

Защитят и арестуют

Назначать 15 суток предлагается лишь в присутствии адвоката
Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 112(7870)
Министерство юстиции России предлагает предусмотреть в законе обязательное присутствие адвоката по отдельным делам об административных правонарушениях, в частности, когда гражданину грозит административный арест. Как сообщил "РГ" заместитель министра юстиции Денис Новак, подобные предложения рассмотрены межведомственной рабочей группой, которая готовит концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.
Денис Новак: Никто не лишит гражданина права самостоятельно представлять свои интересы. Фото: iStock Денис Новак: Никто не лишит гражданина права самостоятельно представлять свои интересы. Фото: iStock
Денис Новак: Никто не лишит гражданина права самостоятельно представлять свои интересы. Фото: iStock

Дела об административных правонарушениях характеризуются достаточно упрощенной процедурой, надо ли здесь что-то усложнять? Ведь и нарушения, и санкции здесь менее серьезные, чем в УК РФ.

Денис Новак: Конституция России гарантирует каждому гражданину право на оказание квалифицированной юридической помощи, и данное право распространяется не только на судебное разбирательство в рамках уголовного законодательства. Поэтому позиция ведомства такова: в рамках реформы законодательства об административных правонарушениях следует рассмотреть вопрос об обязательном участии адвоката в производстве по отдельным делам об административных правонарушениях (в частности, по которым предусмотрена возможность применения наказания в виде административного ареста) для оказания квалифицированной юридической помощи.

Если у гражданина нет денег на адвоката, как быть?

Денис Новак: В случаях, когда у лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, нет адвоката, а присутствие защитника является обязательным, то участие адвоката могло бы обеспечиваться путем его назначения по аналогии с тем, как это предусмотрено статьей 50 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

Фото: iStock
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То есть адвокат будет предоставляться государством. В казне найдутся на это средства?

Денис Новак: Решать обозначенный вопрос, безусловно, необходимо с учетом возможных финансовых затрат, которые потребуются на его реализацию. То есть все будет просчитываться и обсуждаться.

Правовой тренд: постепенно повышаются требования к судебным представителям. Уже скоро защищать граждан на профессиональной основе, то есть за плату, в судах регионального уровня и выше смогут только дипломированные юристы. На дела об административных правонарушениях тенденция распространяется?

Денис Новак: Да. Учитывая, что защита прав, свобод и законных интересов лиц, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, зачастую связана с необходимостью обладания специальными юридическими познаниями в различных отраслях законодательства, необходимо закрепить дополнительные гарантии оказания квалифицированной юридической помощи в производстве по делам об административных правонарушениях.

Какие именно?

Денис Новак: В частности, в целях унификации требований, предъявляемым к представителям в судах, представляется возможным предусмотреть, что представителями в суде по делам об административных правонарушениях могут быть адвокаты и иные лица, обладающие полной дееспособностью, не состоящие под опекой или попечительством и имеющие высшее юридическое образование.

Значит, чтобы обжаловать штраф ГАИ в пятьсот рублей, обязательно придется нанять адвоката или дипломированного юриста?

Денис Новак: Нет. Во-первых, никто не лишит гражданина права самостоятельно представлять свои интересы. Во-вторых, предлагаемые требования не должны распространяться на дела, рассматриваемые мировыми судьями и районными судами. Но мы должны защитить гражданина от риска получить неквалифицированную помощь, от которой больше вреда, чем пользы при повышении уровня спора: перехода в вышестоящие инстанции, затрагивания более глубоких правовых вопросов.

Если у гражданина, которому грозит административный арест, нет денег на защитника, то адвоката должно предоставить государство

Есть масса правозащитных и прочих организаций, готовых оказать вполне профессиональную помощь человеку. Не отсекают ли их от защиты людей предлагаемые требования?

Денис Новак: Не отсекают. В штате правозащитных организаций, как правило, есть дипломированные юристы. Кроме того, предусмотрены различные гарантии, повышающие возможности получения гражданином правовой помощи. Требования, устанавливаемые к судебным представителям, не должны распространяться на профессиональные союзы и объединения, представляющие в суде интересы лиц, являющихся членами профсоюзов, по делам, связанным с нарушением прав, свобод и законных интересов в сфере трудовых отношений. Нельзя также исключать возможность участия в деле об административном правонарушении общественного защитника (не обладающего высшим юридическим образованием) при соблюдении определенных условий, предусмотренных законом.
Кроме того, актуальным представляется расширение круга участников производства по делу об административном правонарушении: за счет включения в данный список Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, Уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка, Уполномоченного при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей и соответствующих уполномоченных в субъектах Российской Федерации, а также саморегулируемых организаций.

Фото: iStock
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Проще говоря: официальные уполномоченные по правам человека смогут подключаться к делу, если есть необходимость?

Денис Новак: Именно так.

Нередко нарушения совершают иностранные граждане, которые потом уезжают из страны, не заплатив штрафа. Выхода нет, придется смириться?

Денис Новак: Для обеспечения исполнения вступивших в законную силу постановлений по делам об административных правонарушениях за пределами Российской Федерации должны быть предусмотрены и обеспечены правовыми гарантиями реализации следующие возможности. Первое: направление в компетентные органы иностранных государств через компетентные органы России запроса о правовой помощи в рамках производства по делам об административных правонарушениях и исполнении административных наказаний. Второе: исполнение уполномоченным органом Российской Федерации запроса о правовой помощи по делам об административных правонарушениях, если такой запрос направлен компетентными органами иностранных государств, в соответствии с международными договорами Российской Федерации или на началах взаимности. Третье: взаимодействие компетентных органов Российской Федерации и иностранных государств по вопросам, связанным с реализацией юрисдикционных полномочий административного преследования по делам об административных правонарушениях. В таком случае можно будет добиваться исполнения административных санкций, в том числе взыскания штрафов, даже за рубежом.

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