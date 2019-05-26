Министерство юстиции России предлагает предусмотреть в законе обязательное присутствие адвоката по отдельным делам об административных правонарушениях, в частности, когда гражданину грозит административный арест. Как сообщил "РГ" заместитель министра юстиции Денис Новак, подобные предложения рассмотрены межведомственной рабочей группой, которая готовит концепцию нового Кодекса об административных правонарушениях.

Дела об административных правонарушениях характеризуются достаточно упрощенной процедурой, надо ли здесь что-то усложнять? Ведь и нарушения, и санкции здесь менее серьезные, чем в УК РФ.

Денис Новак: Конституция России гарантирует каждому гражданину право на оказание квалифицированной юридической помощи, и данное право распространяется не только на судебное разбирательство в рамках уголовного законодательства. Поэтому позиция ведомства такова: в рамках реформы законодательства об административных правонарушениях следует рассмотреть вопрос об обязательном участии адвоката в производстве по отдельным делам об административных правонарушениях (в частности, по которым предусмотрена возможность применения наказания в виде административного ареста) для оказания квалифицированной юридической помощи.

Если у гражданина нет денег на адвоката, как быть?



Денис Новак: В случаях, когда у лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, нет адвоката, а присутствие защитника является обязательным, то участие адвоката могло бы обеспечиваться путем его назначения по аналогии с тем, как это предусмотрено статьей 50 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации.

То есть адвокат будет предоставляться государством. В казне найдутся на это средства?



Денис Новак: Решать обозначенный вопрос, безусловно, необходимо с учетом возможных финансовых затрат, которые потребуются на его реализацию. То есть все будет просчитываться и обсуждаться.

Правовой тренд: постепенно повышаются требования к судебным представителям. Уже скоро защищать граждан на профессиональной основе, то есть за плату, в судах регионального уровня и выше смогут только дипломированные юристы. На дела об административных правонарушениях тенденция распространяется?



Денис Новак: Да. Учитывая, что защита прав, свобод и законных интересов лиц, в отношении которых ведется производство по делу об административном правонарушении, зачастую связана с необходимостью обладания специальными юридическими познаниями в различных отраслях законодательства, необходимо закрепить дополнительные гарантии оказания квалифицированной юридической помощи в производстве по делам об административных правонарушениях.

Какие именно?



Денис Новак: В частности, в целях унификации требований, предъявляемым к представителям в судах, представляется возможным предусмотреть, что представителями в суде по делам об административных правонарушениях могут быть адвокаты и иные лица, обладающие полной дееспособностью, не состоящие под опекой или попечительством и имеющие высшее юридическое образование.

Значит, чтобы обжаловать штраф ГАИ в пятьсот рублей, обязательно придется нанять адвоката или дипломированного юриста?



Денис Новак: Нет. Во-первых, никто не лишит гражданина права самостоятельно представлять свои интересы. Во-вторых, предлагаемые требования не должны распространяться на дела, рассматриваемые мировыми судьями и районными судами. Но мы должны защитить гражданина от риска получить неквалифицированную помощь, от которой больше вреда, чем пользы при повышении уровня спора: перехода в вышестоящие инстанции, затрагивания более глубоких правовых вопросов.

Если у гражданина, которому грозит административный арест, нет денег на защитника, то адвоката должно предоставить государство

Есть масса правозащитных и прочих организаций, готовых оказать вполне профессиональную помощь человеку. Не отсекают ли их от защиты людей предлагаемые требования?



Денис Новак: Не отсекают. В штате правозащитных организаций, как правило, есть дипломированные юристы. Кроме того, предусмотрены различные гарантии, повышающие возможности получения гражданином правовой помощи. Требования, устанавливаемые к судебным представителям, не должны распространяться на профессиональные союзы и объединения, представляющие в суде интересы лиц, являющихся членами профсоюзов, по делам, связанным с нарушением прав, свобод и законных интересов в сфере трудовых отношений. Нельзя также исключать возможность участия в деле об административном правонарушении общественного защитника (не обладающего высшим юридическим образованием) при соблюдении определенных условий, предусмотренных законом.

Кроме того, актуальным представляется расширение круга участников производства по делу об административном правонарушении: за счет включения в данный список Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, Уполномоченного при президенте Российской Федерации по правам ребенка, Уполномоченного при президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей и соответствующих уполномоченных в субъектах Российской Федерации, а также саморегулируемых организаций.

Проще говоря: официальные уполномоченные по правам человека смогут подключаться к делу, если есть необходимость?



Денис Новак: Именно так.

Нередко нарушения совершают иностранные граждане, которые потом уезжают из страны, не заплатив штрафа. Выхода нет, придется смириться?



Денис Новак: Для обеспечения исполнения вступивших в законную силу постановлений по делам об административных правонарушениях за пределами Российской Федерации должны быть предусмотрены и обеспечены правовыми гарантиями реализации следующие возможности. Первое: направление в компетентные органы иностранных государств через компетентные органы России запроса о правовой помощи в рамках производства по делам об административных правонарушениях и исполнении административных наказаний. Второе: исполнение уполномоченным органом Российской Федерации запроса о правовой помощи по делам об административных правонарушениях, если такой запрос направлен компетентными органами иностранных государств, в соответствии с международными договорами Российской Федерации или на началах взаимности. Третье: взаимодействие компетентных органов Российской Федерации и иностранных государств по вопросам, связанным с реализацией юрисдикционных полномочий административного преследования по делам об административных правонарушениях. В таком случае можно будет добиваться исполнения административных санкций, в том числе взыскания штрафов, даже за рубежом.