Новый стеклянный мост треснул в Киеве

В Киеве треснул новый пешеходно-велосипедный мост, открытый накануне мэром города Виталием Кличко. Об этом сообщает Телевизионная служба новостей.

По данным издания, стеклянное покрытие моста было повреждено из-за того, что на нем "прыгала группа неизвестных".

В настоящий момент не выдержавшее сильной нагрузки стекло оцепили сотрудники правоохранительных органов.

Как отмечают в ТСН, стоимость моста составила около 260,5 миллиона гривен (более 630 миллионов рублей по текущему курсу).

На своей странице в Facebook киевский градоначальник назвал произошедшее актом вандализма и сообщил, что среди прочих рассматривается версия, что по мосту стреляли. Клично сообщил, что уже обратился к правоохранителям для того, чтобы они выяснили причины и дали правовую оценку произошедшему.

"Сказать, что я зол, - это ничего не сказать! Я знаю, что есть много недоброжелателей того, что в Киеве происходят позитивные изменения", - заявил мэр.

Трещина образовалась на одной из стеклянных обзорных площадок моста, который соединил между собой арку Дружбы народов и парк "Владимирская горка". Это архитектурное сооружение, успевшее получить название в честь мэра "мост Кличко", было построено ко Дню Киева, который отмечается в сегодня.