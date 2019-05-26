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Рубрика: В мире

Кандидаты остались в тени

Текст: Екатерина Забродина
Российская газета - Федеральный выпуск № 111(7869)
В Германии, где выборы в Европарламент пройдут 26 мая, сложилась парадоксальная картина.

Почти половина граждан одного из самых влиятельных государств ЕС, чей кандидат претендует на пост главы Еврокомиссии, понятия не имеют о том, кто от представленных в бундестаге партий идет во главе их списков. Об этом свидетельствуют данные соцопроса YouGov, сделанные по заказу агентства DPA за месяц до голосования. Не в курсе персоналий 45 процентов респондентов, то есть практически каждый второй немец, передает Die Welt.

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Среди самых узнаваемых политиков оказались министр юстиции Катарина Барлей, выдвинувшаяся от Социал-демократической партии Германии (о ее планах баллотироваться осведомлены 39 процентов опрошенных), и сопредседатель правой "Альтернативы для Германии" Йорг Мойтен (35 процентов). Опрос показал, что Мойтен вообще оказался единственным из всех партийных лидеров, о котором в качестве "первого номера" списка знают более половины собственного электората - 54 процента сторонников "Альтернативы". В нынешнем составе Европарламента у нее, напомним, 7 мест. А вот про второго представителя социал-демократов Удо Бульмана - выходца из земли Гессен, который уже 20 лет сидит в Европарламенте, известно только 20 процентам тех, кто обычно голосует за СДПГ. "Ошеломляющее открытие: главу списка от христианских демократов (альянс ХДС/ХСС входит в правоцентристскую Европейскую народную партию. - Прим. "РГ") Манфреда Вебера, который хочет стать председателем Еврокомиссии, знает лишь каждый четвертый (26 процентов опрошенных)", - признает Die Welt. Это при том, что Вебера из Христианско-социального союза активно поддерживает канцлер Германии Ангела Меркель. Наблюдатели признают его слабой стороной не слишком большую известность вне стен Европарламента. Как бы то ни было, 46-летний баварец - пока что единственный шанс Берлина впервые за последние полвека поставить своего человека во главе Еврокомиссии. Впрочем, у этого сценария есть немало противников, опасающихся усиления и без того доминирующей в европейских делах ФРГ.

Возглавит ли Меркель Еврокомиссию

Среди политических сил, вступивших в битву за Брюссель, есть весьма экзотические претенденты. Например, пародийная партия под названием "ПАРТИЯ", которую возглавляет местный журналист-сатирик Мартин Зоннеборн. Совершенно случайно на выборах 2014-го им удалось завоевать 0,6 процента голосов, то есть одно место в Европарламенте. В этом году партия устроила предвыборное турне по стране под шутейными лозунгами: ввести наказание за отрицание изменения климата, вернуть Берлинскую стену, установить для граждан прожиточный максимум в миллион евро.

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