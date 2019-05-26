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26.05.2019 21:48
Рубрика: В мире

Партия Марин Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
"Национальное объединение", партия, которую возглавляет Марин Ле Пен, одерживает победу на выборах в Европарламент, которые в это воскресенье прошли во Франции.
Фото: Кристина Афанасьева / РИА Новости Фото: Кристина Афанасьева / РИА Новости
Фото: Кристина Афанасьева / РИА Новости

Если судить по первым оценкам результатов голосования, обнародованным сразу после 20:00 (21:00 мск), список кандидатов "Нацобъединения", где первым номером идет руководитель молодежной организации этой партии 23-летний Жордан Барделла, получает от 23,2 до 24,2 процентов голосов.

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости
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На втором месте правящая партия президента Эмманюэля Макрона "Республика на марше", который возглавила экс-госсекретарь по европейским делам при МИД Натали Луазо. Ее результат колеблется в пределах 21-22 процентов.

На третьей позиции движение "Европа - Экология - Зеленые" с двенадцатью с лишним процентами. За ней следуют правая партия "Республиканцы" (8,5 процентоа) и левая партия "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона (6,2 процента).

Для Марин Ле Пен нынешней успех стал, с одной стороны, своего рода реваншем за поражение на президентских выборах 2017 года, с другой, укреплением ее авторитета и шансов в перспективе будущих национальных выборов, в том числе и президентских в 2022 году.

Что касается Эмманюэля Макрона, то воскресное фиаско на евровыборах, которые во Франции многими были восприняты как референдум "за" или "против" него, стало, несомненно, серьезным ударом по его престижу.

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Как считают местные политологи, его позиции в стране, и без того ослабленные из-за длящихся свыше полугода протестов "желтых жилетов", стали еще более шаткими. Теперь ему будет сложнее проводить реформы, намеченные на вторую половину президентского срока, которые должны коснуться, в частности, пенсий и изменений в госсекторе.

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