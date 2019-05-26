Партия Марин Ле Пен побеждает на выборах в Европарламент во Франции

"Национальное объединение", партия, которую возглавляет Марин Ле Пен, одерживает победу на выборах в Европарламент, которые в это воскресенье прошли во Франции.

Если судить по первым оценкам результатов голосования, обнародованным сразу после 20:00 (21:00 мск), список кандидатов "Нацобъединения", где первым номером идет руководитель молодежной организации этой партии 23-летний Жордан Барделла, получает от 23,2 до 24,2 процентов голосов.

На втором месте правящая партия президента Эмманюэля Макрона "Республика на марше", который возглавила экс-госсекретарь по европейским делам при МИД Натали Луазо. Ее результат колеблется в пределах 21-22 процентов.

На третьей позиции движение "Европа - Экология - Зеленые" с двенадцатью с лишним процентами. За ней следуют правая партия "Республиканцы" (8,5 процентоа) и левая партия "Неподчинившаяся Франция" Жан-Люка Меланшона (6,2 процента).

Для Марин Ле Пен нынешней успех стал, с одной стороны, своего рода реваншем за поражение на президентских выборах 2017 года, с другой, укреплением ее авторитета и шансов в перспективе будущих национальных выборов, в том числе и президентских в 2022 году.

Что касается Эмманюэля Макрона, то воскресное фиаско на евровыборах, которые во Франции многими были восприняты как референдум "за" или "против" него, стало, несомненно, серьезным ударом по его престижу.

Как считают местные политологи, его позиции в стране, и без того ослабленные из-за длящихся свыше полугода протестов "желтых жилетов", стали еще более шаткими. Теперь ему будет сложнее проводить реформы, намеченные на вторую половину президентского срока, которые должны коснуться, в частности, пенсий и изменений в госсекторе.