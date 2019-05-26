Патриарх Кирилл освятил храм в Страсбурге

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл освятил в Страсбурге храм Всех Святых с надеждой на развитие духовных связей с Европой.

В Русской православной церкви продолжаются пасхальные дни: все приветствуют друг друга словами "Христос воскресе", а священнослужители одеты в красные праздничные облачения. И на торжественном крестном ходе вокруг нового храма в Страсбурге было именно так.

После освящения началась Божественная литургия, которую служил Патриарх. На нее съехались не только православные жители Страсбурга, но и гости из других французских и немецких городов, сообщает корреспондент РИА Новости Ольга Липич. Кроме верующих взглянуть на храм пришли и просто любопытствующие, службу можно было видеть не только внутри храма, но и на выставленных возле него экранах.

На торжествах присутствовал мэр Страсбурга Ролан Рис, католический архиепископ города Люк Равель и другие высокопоставленные лица.

Главная цель визита - именно освящение храма, подчеркивает сопровождающий Патриарха в ходе его первого официального визита в Страсбург глава ОВЦС, митрополит Волоколамский Иларион.

Справка "РГ"

Приход Московского Патриарха существует в Страсбурге не одно десятилетие. Ранее службы проводились в помещении бывшего гаража. Прихожане - сотрудники международных европейских институтов, студенты Страсбургского университета и работающие в Эльзасе и городах соседней Германии православные христиане более десяти национальностей. Община насчитывает более тысячи человек.

Новый храм в Страсбурге - ставропигиальный - то есть находится в непосредственном подчинении Патриарха.

Внешний вид и все художественное убранство разрабатывал совместно с русским и французским архитектором настоятель храма игумен Филипп (Рябых) , имеющий художественное и дипломатическое (выпускник МГИМО) образование. Над проектом работали архитекторы: с российской стороны Дмитрий Пшеничников, с французской - Николя Бернс. Строительные работы выполняла семейная фирма Франсуа Брингольфа. Высококлассный инженер и строитель, он также является органистом храма святого Трофима в Эшо под Страсбургом.

Помощь в финансировании работ оказала компания "Транснефть". Храмовый комплекс в Страсбурге строился и продолжает благоукрашаться также на частные пожертвования. Свою лепту внесли более двух тысяч человек и несколько крупных российских фирм. Почти все детали изготавливались в России.

В храме находится чтимая святыня - икона Божией Матери "Страсбургская", написанная в Михайловском монастыре Одессы по древнему образцу. В самом Страсбурге сохранилось лишь две старинные иконы этого образа.

Самая древняя икона храма Всех святых - образ Богородицы "Тихвинская" XVIII века, относящаяся к типу "Одигитрии" (Путеводительницы), подарена храму Владимиром Спиваковым, президентом Московского международного Дома музыки.

В приходе почитаются святые первых веков христианства - преподобная Одилия (VII век), епископ Матерн, просветитель Эльзаса (III век). Ежемесячно община служит молебны в городке Эшо, в храме на месте захоронения святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии.

На службе во время освящения храма пел хор Киевских духовных школ. Вечером в Кафедральном католическим соборе Страсбурга состоится концерт этого хора.