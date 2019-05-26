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26.05.2019 07:50
Рубрика: В мире

Марин мечтает о реванше

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 111(7869)
Главная интрига, связанная с выборами в Европарламент, это, несомненно, всячески комментируемая в местных СМИ дуэль между хозяином Елисейского дворца Эмманюэлем Макроном и главой "Национального объединения" (в прошлом "Нацфронта") Марин Ле Пен.
Движение "желтых жилетов" серьезно пошатнуло авторитет Макрона. Фото: РИА Новости

Причем для обоих это столкновение имеет принципиальный характер. Для громкоголосой и харизматичной блондинки победа 26 мая ее партийного списка, а его возглавляет 23-летний и весьма перспективный Жордан Барделла, станет своего рода реваншем за поражение на президентских выборах в 2017 году. Тогда казалось, что ее звезда начинает тускнеть, но убежденный евроскептик Марин проявила характер, провела ребрендинг партии, в частности, сменила ее название, вскоре опять оказалась на коне и теперь рвется в бой.

Ле Пен поставила ультиматум Макрону касательно выборов в Европарламент

Что касается нынешнего президента, претендующего, о чем он неоднократно заявлял, на роль лидера "объединенной Европы" и одновременно ее архитектора и прораба, то грядущее голосование в первую очередь важно, чтобы восстановить свой авторитет, который серьезно пошатнулся из-за самого мощного за последние минимум пятьдесят лет протестного движения "желтых жилетов".

Поражение на европейских выборах подорвет позиции Макрона

Если вплоть до середины апреля предвыборные рейтинги "Нацобъединения" и созданной Макроном и ныне правящей партии "Республика на марше" находились примерно на одном уровне, то ситуация изменилась за последние недели. Причем не в пользу "марширующих". Победу сторонникам Марин Ле Пен, выступающим за "Европу наций" и против ЕС в нынешнем виде, предсказывают практически все социологические службы и самые серьезные институты. Понятно, что в случае поражения французский президент не расстанется с Елисейским дворцом минимум еще три года, на чем, кстати, настаивает Марин Ле Пен, назвав евровыборы "референдумом "за" или "против" Макрона. Но то, что его позиции в этом случае будут подорваны, как внутри страны, так и на европейском уровне, не вызывает никаких сомнений.

"Желтые жилеты" в Париже потребовали отставки Макрона

Представив себе столь печальную перспективу, Эмманюэль самолично решил ввязаться в драку, выйдя при этом из роли, приличествующей главе государства, оберегающего интересы всех граждан независимо от их взглядом и партийной принадлежности. В недавнем интервью французской региональной прессе он заявил, что "не может быть простым наблюдателем", "не позволит развалить Европу" и пообещал сделать все, чтобы партия Марин Ле Пен "не заняла первое место".

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