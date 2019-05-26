Новости

Синоптики предупредили москвичей о 30-градусной жаре 14:20
Корвет "Гремящий" вышел на заводские испытания в Финский залив 14:15
После финала "Игры престолов" зрители массово отписываются от HBO 13:59
По Невскому проспекту прошла цирковая колонна во главе с Запашными 13:54
КСИР Ирана: авианосец США испугался заходить в Персидский залив 13:52
Потапова обыграла экс-первую ракетку мира на старте "Ролан Гаррос" 13:50
СК проверит авиаинцидент с рейсом Сургут-Худжанд 13:42
В Подмосковье таксист открыл стрельбу у магазина 13:38
Умер актер из "Анжелики" и "Графини де Монсоро" Пьер Ате 13:30
Иран предложил странам Персидского залива заключить пакт о ненападении 13:24
Замаскированный под Су-57 истребитель США показали на видео 13:14
Смерч над ростовским водохранилищем сняли на видео 12:54
В День основания Петербурга возложат цветы к Медному всаднику 12:50
Корабли Северного флота отразили воздушный налет "противника" 12:50
Во Франции за сутки на одной сковородке испекли более 2 тысяч блинов 12:46
В акватории Невы в День города началось водное шоу 12:41
"Техмаш" выпустил первую партию неуправляемой ракеты "Бронебойщик" 12:37
На Дону отправлен в отставку заместитель губернатора 11:58
В петрозаводском доме-интернате для ветеранов произошел пожар 11:37
Медведев поздравил бизнесменов с профессиональным праздником 11:24
На севере Перу произошло землетрясение магнитудой 7,5 11:15
СМИ: Турция поставляла оружие сирийским повстанцам 11:02
В Петербурге на три года продлили программу выплаты матпомощи 10:58
В Карелии запустят уникальный ретропоезд на паровозной тяге 10:54
В Приморье загорелся траулер 10:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какой корабль выбрали для "Алых парусов" в Санкт-Петербурге
Какой корабль выбрали для "Алых парусов" в Санкт-Петербурге
26.05.2019 13:50
Рубрика: Спорт

Потапова обыграла экс-первую ракетку мира на старте "Ролан Гаррос"

Текст: Анна Козина
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла экс-первую ракетку мира, трехкратную победительницу турниров "Большого шлема" немку Анжелику Кербер в первом круге Открытого чемпионата Франции, который стартовал в Париже.

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Кузнецова вернулась в топ-100 мирового рейтинга

Потапова, занимающая 81 строчку мирового рейтинга, взяла верх над Кербер, посеянной под пятым номером, всего за 1 час 14 минут. Встреча закончилось в двух сетах со счетом 6:4, 6:2 в пользу россиянки. Для нее это был дебютный матч на кортах "Ролан Гаррос".

- Не знаю, что сказать. Конечно, это большое счастье, - отметила Потапова в интервью каналу Eurosport. - Спала и видела такую победу, когда в 5 лет вышла на корты. Хочу сказать спасибо команде и семье. Все поддерживали, все настраивали. Это важно. Это придало мне уверенности и сил. Я очень рада.

Во втором круге Потапова сыграет либо с китаянкой Ван Яфань, либо с Маркетой Вондроушовой из Чехии.

Спорт Теннис Турниры "Большого шлема"
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Александр Беглов заявил о выдвижении на выборы губернатора Петербурга
Иран предложил странам Персидского залива заключить пакт о ненападении
Патриарх Кирилл освятит в Страсбурге новый собор
Трамп потребовал честной торговли от Японии
Финансовые активы Порошенко оказались под угрозой ареста