Потапова обыграла экс-первую ракетку мира на старте "Ролан Гаррос"

Российская теннисистка Анастасия Потапова обыграла экс-первую ракетку мира, трехкратную победительницу турниров "Большого шлема" немку Анжелику Кербер в первом круге Открытого чемпионата Франции, который стартовал в Париже.

Потапова, занимающая 81 строчку мирового рейтинга, взяла верх над Кербер, посеянной под пятым номером, всего за 1 час 14 минут. Встреча закончилось в двух сетах со счетом 6:4, 6:2 в пользу россиянки. Для нее это был дебютный матч на кортах "Ролан Гаррос".

- Не знаю, что сказать. Конечно, это большое счастье, - отметила Потапова в интервью каналу Eurosport. - Спала и видела такую победу, когда в 5 лет вышла на корты. Хочу сказать спасибо команде и семье. Все поддерживали, все настраивали. Это важно. Это придало мне уверенности и сил. Я очень рада.

Во втором круге Потапова сыграет либо с китаянкой Ван Яфань, либо с Маркетой Вондроушовой из Чехии.