Каждый месяц в Москве открывается 10 тысяч новых бизнесов

Малый и средний бизнес обеспечивает почти четверть всех налоговых поступлений в московский бюджет и продолжает развиваться - каждый день в Москве регистрируется в среднем 450 новых предпринимателей. О том, в каких сферах они предпочитают работать, с какими проблемами сталкиваются и в чем нуждаются, "РГ" рассказал глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Алексей Анатольевич, с 27 по 31 мая уже во второй раз пройдет Московская неделя предпринимательства - сколько участников вы ждете в этом году, какие сферы бизнеса они будут представлять и чему научатся?

Алексей Фурсин: На четырех площадках пройдут 5 мероприятий, которые соберут более 60 тысяч участников и 1500 спикеров, а главным событием станет Московский предпринимательский форум - он пройдет 27 мая на ВТБ Арене. Проводить именно неделю предпринимательства, а не один отдельный форум, мы решили, поскольку бизнес Москвы вырос в объеме, стал выходить в новые отрасли, задавать новые направления развития и превратился в очень большую экономическую силу. При этом во время встреч с предпринимателями мы слышали, что главное, в чем они нуждаются - это информация, то есть образовательные семинары, встречи с чиновниками, крупными и малыми бизнесменами, помощь в поиске новых клиентов и рынков сбыта. Все это и многое другое они могут получить в рамках недели предпринимательства. Что-то полезное для себя услышат бизнесмены из разных сфер - от торговли и услуг до IT и высокотехнологичного экспорта.

Какие-то новшества в программе недели в этом году будут?

Алексей Фурсин: Да, и их немало. Во-первых, мы решили сделать формат как можно интерактивнее - спикеров могли предлагать сами участники, благодаря чему большинство приглашенных экспертов - успешные действующие бизнесмены. И они готовы рассказывать о своих ошибках и отвечать на вопросы. У нас даже будет отдельная секция под названием "Чужие грабли", где о своих первых ошибках расскажут известные предприниматели. Предусмотрен и формат деловых шоу - в одном из них, к примеру, за внимание девушки-предпринимателя будут бороться банки, предлагая наиболее выгодные условия сотрудничества. Кроме того, в рамках недели мы назовем лауреатов первой московской предпринимательской премии "Прорыв года", на которую было подано больше 35 тысяч заявок.

Малый и средний бизнес приносит почти четверть всех налоговых поступлений

Как сегодня выглядит среднестатистический московский предприниматель - в какой сфере хочет работать, на что рассчитывает?

Алексей Фурсин: В бизнес идут прежде всего целеустремленные, уверенные в себе и рискованные люди. Их много - на начало мая в городе было больше 826 тысяч предпринимателей и эта цифра постоянно растет. Каждый день в городе в среднем регистрируются примерно 450 новых бизнесов, ежемесячно их число вырастает более чем на 10 тысяч. Если в 2016 году налоговые поступления от МСП в московский бюджет составили 322,2 млрд рублей, то в 2018 году уже 473,8 млрд - рост на 47 процентов! В целом малый и средний бизнес сегодня обеспечивает почти четверть всех налоговых поступлений в городской бюджет. Что касается сфер, то наиболее популярны традиционно торговля и оказание услуг - здесь занята почти половина МСП. Но и IT-сектор, к примеру, тоже ощутимо растет.