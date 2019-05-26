Муниципальная служба передумала сносить ограду с могилы ветерана

Муниципальная служба захоронений в Костроме 23 мая заявила об отказе от иска к дочери ветерана, кавалера ордена Отечественной войны Сергея Волкова. В иске, поданном в Ленинский райсуд Костромы, содержалось требование о сносе ограды с могилы фронтовика и сокращении общей площади захоронения ветерана и его жены с 12,5 до 10 квадратных метров.

На минувшей неделе в "РГ" вышла статья "Два с половиной метра цинизма" о ситуации с принудительным "урезанием" размеров могилы фронтовика. После выхода публикации руководство службы захоронений заявило об отказе от своих претензий к семье ветерана.

- В судебном заседании представитель истца отказался от иска. В течение недели определение будет вывешено на сайте суда, - сообщила помощник судьи Татьяна Яковлева.

- Мы победили! Ура! После выхода статьи отношение к нам изменилось: служба захоронений, заставлявшая нас снести ограду, изменила свою позицию на противоположную, - рассказала дочь ветерана Елена Петрихович. Она надеется, что после того, как канцелярия суда выдаст ей определение об окончании тяжбы, она наконец получит от администрации кладбища разрешение на установку памятника своей маме. Без принудительного сноса ограды дочери не разрешали заменить крест, установленный на могиле матери, на каменный монумент. После выхода статьи в "РГ" дело сдвинулось с мертвой точки.

- Огромное спасибо "Российской газете"! Спасибо за то, что не остались равнодушными к нашей беде. Надеюсь, теперь не только для нас, но и для родственников других костромичей ситуация изменится, - рассказала Елена Сергеевна.

По фактам, изложенным в статье, в мэрии Костромы прошло совещание. Сотрудники горадминистрации пояснили, что рассмотрели ситуацию с могилой фронтовика и направили в подведомственную мэрии муниципальную службу захоронений требование отказаться от иска к семье ветерана.

Между тем в редакцию продолжают поступать обращения с жалобами на проблемы с предоставлением участков земли для захоронения умерших на кладбище на улице Костромской. "РГ" направила в горадминистрацию официальный запрос...

Материал "Два с половиной метра цинизма" вышел в No 108 (7866) "Российской газеты" от 22 мая 2019 года.

Комментарий

Ольга Густова, помощник прокурора Костромы:

- В начале этого года прокуратура провела проверку по обращению костромича. Он пожаловался на отказ муниципальной службы захоронений в предоставлении места для захоронения близкого человека внутри существующей ограды. Дело в том, что ограды на многих могилах установлены давно, и далеко не у всех костромичей сохранились на них документы. Городская служба захоронений обязана проводить инвентаризацию на кладбищах, но они этой работой не занимались. Мы внесли представление главе администрации Костромы, как учредителю муниципальной службы захоронений, с требованием представить сведения о проведении инвентаризации. Они ответили, что в течение этого лета инвентаризация будет проведена. Цель нашей работы состоит в том, чтобы ликвидировать практику "двойных стандартов". Когда одним разрешают захоронения, а другим нет, такая ситуация приводит к нарушениям прав граждан и создает предпосылки для коррупции. Этого быть не должно. В августе прокуратура проведет повторную проверку работы муниципальной службы захоронений.