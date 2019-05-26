На крыше стадиона "Лужники" открылась смотровая площадка

В Москве появилась новая смотровая площадка - в эти выходные первые желающие смогли подняться на крышу стадиона "Лужники" и посмотреть на город с 57-метровой высоты. Экскурсии там будут проходить теперь каждую субботу и воскресенье, сообщает портал Комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

Прогулочный маршрут оборудовали на кровле стадиона - пускать на него будут группы из 10-15 человек в возрасте от 16 лет. "Для безопасности посетителей разработана специальная страховочная система, которая является адаптированным аналогом страховки для верхолазов", - говорят в спорткомплексе "Лужники". Также желающим подняться на стадион выдадут шлемы.

Заммэра столицы по вопросам строительства и градостроительной политики Марат Хуснуллин напомнил, что смотровая площадка открылась впервые за всю историю "Лужников". "Подобный проект был реализован, успешно функционирует и пользуется огромным успехом на олимпийском стадионе в Мюнхене", - отметил он.

Визит на крышу стадиона обойдется в 1100 рублей. Записаться можно на сайте luzhniki.ru в разделе "Экскурсии". Смотровая площадка, напомним, не первый туристический объект, открывшийся в "Лужниках" за последнее время. В конце прошлого года первых пассажиров приняла канатная дорога, связавшая спорткомплекс с Воробьевыми горами.