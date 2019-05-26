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26.05.2019 14:20
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Синоптики предупредили москвичей о 30-градусной жаре

Текст: Александр Мелешенко
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

К середине наступающей недели в Москву придет летняя жара, больше характерная для июля: столбики термометров поднимутся до 30-градусной отметки и даже выше. Об этом сообщает центр погоды "Фобос", такой же прогноз дает и Гидрометцентр России.

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Ожидается, что 27 мая воздух в Москве прогреется до 21-23 градусов выше ноля, 28 мая температура поднимется до 25-27 градусов, а в среду 29 мая будет до 30-32 градусов. Все это дневные значения, ночью существенно прохладнее, не выше 18 градусов тепла. При этом в первые три дня недели не будет осадков.

Впрочем, надолго жаркая погода в Москве не задержится. Синоптики прогнозируют, что жара начнет спадать уже в четверг, 30 мая. Днем в этом день в Москве будет 26-31 градусов, причем возможен небольшой дождь. В последний майский день столбики термометров не поднимутся выше 28 градусов.

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