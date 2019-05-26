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26.05.2019 21:12
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Уголовное дело возбуждено по факту наезда на полицейского в Москве

Текст: Владимир Баршев

По факту наезда на сотрудника столичной дорожно-патрульной службы на Кутузовском проспекте в Москве возбуждено уголовное дело.

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Как сообщила старший помощник руководителя столичного управления СК Юлия Иванова, "следственными органами расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)".

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что водитель 1992 года рождения на Toyota Land Cruiser 200 во время погони в Москве сбил инспектора, пострадавший был госпитализирован.

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