Уголовное дело возбуждено по факту наезда на полицейского в Москве

По факту наезда на сотрудника столичной дорожно-патрульной службы на Кутузовском проспекте в Москве возбуждено уголовное дело.

Как сообщила старший помощник руководителя столичного управления СК Юлия Иванова, "следственными органами расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти)".

Ранее официальный представитель МВД Ирина Волк сообщила, что водитель 1992 года рождения на Toyota Land Cruiser 200 во время погони в Москве сбил инспектора, пострадавший был госпитализирован.