Водитель сбил полицейского в Москве

Полиция задержала водителя, который сбил сотрудника ГИБДД во время проверки документов на Кутузовском проспекте в Москве.

Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, 26 мая на Кутузовском проспекте для проверки документов был остановлен автомобиль "Тойота Ленд Крузер - 200".

- Подойдя к водителю, инспектор ДПС попросил предъявить документы на право управления транспортным средством. Водитель, предъявив водительское удостоверение, при общении с инспектором ГИБДД повел себя неадекватно, после чего начал движение транспортного средства и попытался скрыться, - сказала она.

Когда водитель остановился на красный сигнал светофора, полицейскими была предпринята попытка задержать его, но он резко вывернул руль вправо и сбил сотрудника полиции.

- Экипажем ДПС незамедлительно было продолжено преследование автомобиля, в результате которого иномарка была остановлена, а ее водитель задержан и для дальнейшего разбирательства доставлен в территориальный отдел полиции, сообщила Ирина Волк. Пострадавший сотрудник полиции с переломом голени госпитализирован в медицинское учреждение.

Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, за рулем автомобиля был сын бывшего члена Совета Федерации Тимура Галлямова.