С иском в суд обратились жители Курска, нашедшие 260 золотых монет времен Николая II под полом своего дома. По пути в Гохран они пропали, а в коробке для их перевозки были обнаружены гаечные ключи.

Клад семья Снегиревых обнаружила несколько лет назад, делая ремонт в домике, доставшемся ее главе по наследству. Никто и не подозревал, что под полом строения хранилось 260 золотых монет. Александр Снегирев понес монеты нумизматам, и те вызвали полицию. Оказалось, он даже не понял, что эти "червонцы" - золотые. Все монеты правоохранители изъяли, пообещав, что вернут, как только убедятся, что они не украдены.

Однако все вышло иначе. Одна из экспертиз показала, что монеты имеют культурно-историческую ценность, а значит - клад должен отойти государству. Эти выводы Снегиревым пришлось оспаривать в суде. Их представитель говорил о том, что такие монеты продаются в интернете - какая, мол, ценность... Но в итоге тяжба завершилась согласием Александра Снегирева: пусть монеты будут ценными. Но даже если так, то 25 процентов стоимости клада полагается тому, кто его обнаружил, а еще столько же - владельцу земли, где сокровища были спрятаны. Но и этого не случилось.

Пока шли тяжбы, монеты перемещали из полиции в суд и обратно. И вот пришло время направить их в Гохран. Запечатанную коробку в столицу повезли, да только когда она прибыла на место, вместо монет были обнаружены три гаечных ключа да канцелярский степлер. В СУ СКР по региону заявили, что по факту пропажи ценностей заведено уголовное дело. Расследование длилось около года. Но недавно в Следственном управлении объявили, что мероприятия приостановлены, а определить подозреваемого в хищении не представилось возможным. Клада же как и не было.

Теперь Александр Снегирев снова пришел в суд с иском. Он требует от властей вернуть половину стоимости монет. По предварительным данным, на рынке весь клад стоит свыше четырех миллионов рублей. Мужчина просит отдать ему два миллиона.