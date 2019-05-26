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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Гайки вместо червонцев

Жители Курска требуют компенсацию за пропавший клад
Текст: Анна Скрипка (Курск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 112(7870)
С иском в суд обратились жители Курска, нашедшие 260 золотых монет времен Николая II под полом своего дома. По пути в Гохран они пропали, а в коробке для их перевозки были обнаружены гаечные ключи.

Клад семья Снегиревых обнаружила несколько лет назад, делая ремонт в домике, доставшемся ее главе по наследству. Никто и не подозревал, что под полом строения хранилось 260 золотых монет. Александр Снегирев понес монеты нумизматам, и те вызвали полицию. Оказалось, он даже не понял, что эти "червонцы" - золотые. Все монеты правоохранители изъяли, пообещав, что вернут, как только убедятся, что они не украдены.

Фото: Dix Noonan Webb
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Однако все вышло иначе. Одна из экспертиз показала, что монеты имеют культурно-историческую ценность, а значит - клад должен отойти государству. Эти выводы Снегиревым пришлось оспаривать в суде. Их представитель говорил о том, что такие монеты продаются в интернете - какая, мол, ценность... Но в итоге тяжба завершилась согласием Александра Снегирева: пусть монеты будут ценными. Но даже если так, то 25 процентов стоимости клада полагается тому, кто его обнаружил, а еще столько же - владельцу земли, где сокровища были спрятаны. Но и этого не случилось.

Пока шли тяжбы, монеты перемещали из полиции в суд и обратно. И вот пришло время направить их в Гохран. Запечатанную коробку в столицу повезли, да только когда она прибыла на место, вместо монет были обнаружены три гаечных ключа да канцелярский степлер. В СУ СКР по региону заявили, что по факту пропажи ценностей заведено уголовное дело. Расследование длилось около года. Но недавно в Следственном управлении объявили, что мероприятия приостановлены, а определить подозреваемого в хищении не представилось возможным. Клада же как и не было.

Теперь Александр Снегирев снова пришел в суд с иском. Он требует от властей вернуть половину стоимости монет. По предварительным данным, на рынке весь клад стоит свыше четырех миллионов рублей. Мужчина просит отдать ему два миллиона.

Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Курская область Курск
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