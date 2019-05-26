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26.05.2019 22:15
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Выпускной play-бой

Из дурной шутки подростков получился всероссийский скандал
Текст: Ольга Журман (Владивосток)
Российская газета - Федеральный выпуск № 112(7870)
Во Владивостоке МВД приступило к проверке школы N 74 после сообщений о костюмированном прощании выпускников с учебным заведением. Министерство просвещения РФ акцию уже осудило. Местный департамент образования организовал внутреннюю проверку. Директор школы добровольно уволилась.

Стоило педагогу отлучиться из зала, как парни переоделись в костюмы мальчиков-зайчиков, а одна из девочек облачилась в полицейский наряд, в чем позже взрослые усмотрели намек на эротическую игру с господством и подчинением. Врубили музыку, начали кричать и прыгать, кто-то зажег дымовую шашку, а потом в зале появился парень с огнетушителем и окатил всех пеной. Все длилось пару минут. Видео и фото предназначались для выпускного альбома.

Фото: Евгений Епачинцев/РИА Новости
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И все бы наверняка обошлось, если бы кто-то из выпускников не выложил видеозапись в интернет (по другой версии, туда ее поместили мамы младшеклассников). Съемка "Дня непослушания" была размещена в сети в день Последнего звонка, потому многие решили, что в угаре прошел именно этот праздник. Между тем прощание со школой ученики 11 "Б" провели, как положено, в строгих костюмах и белых фартуках.

Первой схватилась за сердце директор школы Галина Пугина, проработавшая в ней 30 лет. "Эти события просто выбили из колеи, нет сил работать... Директор ведь отвечает за все. Как это сейчас ни странно прозвучит, мы ведь школа с углубленным изучением предметов эстетического цикла", - рассказала она.

Потом свое слово сказали полицейские, увидевшие на видео девушку и молодого человека в форме ОМОНа. По закону абы кому надевать форму правоохранителей нельзя. Родителям подростков грозит штраф до 1,5 тысячи рублей и конфискация "костюмов".

- В отношении девушки и парня в форме ОМОНа составлены административные протоколы по части 1 статьи 17.12 КоАП РФ ("Незаконное ношение форменной одежды со знаками различия..."). По словам школьников, форму они купили в магазине спецодежды специально для проведения мероприятия, - говорит начальник пресс-службы управления МВД по Приморскому краю Ирина Сырова.

Известность скандального прощания выпускников со школой N 74 мгновенно вышла за рамки Владивостока.

На интернет-форумах поведение выпускников многих возмущает, и большинство видит в этом случае глобальную нравственную проблему. Как бы то ни было, по краю уже гуляет петиция с призывом защитить директора и просьбой не допустить наказания детей.

Между тем

В министерстве просвещения прокомментировали резонансную новость о флешмобе, который в день Последнего звонка устроили выпускники одной из школ Владивостока.

Фото: iStock
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"Министерство осуждает акцию учащихся школы во Владивостоке, - сообщил директор департамента международного сотрудничества и связей с общественностью ведомства Андрей Емельянов. - Мы видим много достойных примеров творческой активности школьников по всей России. Где-то ребята устраивают поэтические состязания, где-то дарят учителям памятные видеосюжеты. Этот праздник действительно остается теплым воспоминанием для многих".

Однако, по его словам, проявления, подобные случаю во Владивостоке, не имеют с Последним звонком ничего общего. Такие случаи скорее оскорбляют педагогический коллектив.

"Ситуация вновь напоминает о повышенной роли воспитания. Как в системе образования, так и в семье, внутри своего круга общения", - подчеркнул Андрей Емельянов.

Подготовила Ксения Колесникова

Общество Образование Правительство Минпросвещения Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток
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