Ущерб аграриев Забайкалья от степных пожаров оценили в 860 млн рублей

Министерство сельского хозяйства России предварительно оценивает ущерб для аграриев Забайкальского края от степных пожаров в 860 миллионов рублей, сообщает ТАСС, ссылаясь на первого замглавы ведомства Джамбулата Хатуова.

На юге и юго-востоке Забайкалья огонь уничтожил более 100 жилых домов в 17 населенных пунктах. По данным регионального Минсельхоза, погибли более четырех тысяч коров, коз, овец, лошадей и домашних птиц.

Как отметил Джамбулат Хатуов, ожидается принятие постановления правительства РФ, на основании которого регион сможет получить средства на восстановление утраченной инфраструктуры.