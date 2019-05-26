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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Ущерб аграриев Забайкалья от степных пожаров оценили в 860 млн рублей

Текст: Евгения Шерешевская

Министерство сельского хозяйства России предварительно оценивает ущерб для аграриев Забайкальского края от степных пожаров в 860 миллионов рублей, сообщает ТАСС, ссылаясь на первого замглавы ведомства Джамбулата Хатуова.

Фото: Ульяна Вылегжанина/Анна Дурова/РГ
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На юге и юго-востоке Забайкалья огонь уничтожил более 100 жилых домов в 17 населенных пунктах. По данным регионального Минсельхоза, погибли более четырех тысяч коров, коз, овец, лошадей и домашних птиц.

Как отметил Джамбулат Хатуов, ожидается принятие постановления правительства РФ, на основании которого регион сможет получить средства на восстановление утраченной инфраструктуры.

Экономика АПК Происшествия ЧП Происшествия ЧП Пожары Правительство Минсельхоз Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Забайкальский край
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