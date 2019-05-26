В Бурятии столкнулись поезд и иномарка, погиб водитель автомобиля

Автомобиль и грузовой поезд столкнулись на регулируемом переезде в поселке Челутай Заиграевского района Бурятии, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирской железной дороги.

Запрещающий сигнал светофора не остановил водителя иномарки, и он стал пересекать железную дорогу перед приближающимся составом. Хотя машинист поезда применил экстренное торможение, столкновения избежать не удалось. В результате 29-летний водитель автомобиля погиб.

На месте происшествия работает комиссия ВСЖД и сотрудники Госавтоинспекции. Устанавливаются причины и обстоятельства ДТП.