Новости

Один человек погиб в ДТП у Театра Российской армии в Москве 09:48
В Якутии ранили ножом директора школы 09:26
У берегов Японии столкнулись два грузовых судна 09:15
Канада - Финляндия - онлайн-трансляция финала ЧМ по хоккею 09:13
Трамп не испугался запусков ракет КНДР 08:25
За кресло премьера Великобритании поборются уже семь человек 08:16
При нападении на участников вечеринки в Мексике погибли пять человек 08:12
Три человека получили ранения при поломке аттракциона в Калифорнии 07:53
В Петербурге иномарка сбила выходившего из трамвая школьника 07:52
В Чите впервые провели инклюзивный фестиваль спорта 07:42
Финансовые активы Порошенко оказались под угрозой ареста 07:32
Ученые рассказали, как распознать начало рака мочевого пузыря 06:53
Президент Украины устроил танцы в "Лиге смеха" 06:01
Во Владивостоке встретили лето по-якутски 05:36
Небольшой самолет зацепился за деревья при посадке в Германии 05:35
В Бурятии столкнулись поезд и иномарка, погиб водитель автомобиля 05:20
Утечка газа привела к гибели восеми человек на судне в КНР 04:57
Частный самолет упал в океан у побережья Флориды 04:50
Ущерб аграриев Забайкалья от степных пожаров оценили в 860 млн рублей 04:32
На участников школьного флешмоба во Владивостоке составили протоколы 03:54
Главный тренер Канады не удивился поражению России 03:48
В Южно-Сахалинске появилась звезда на доме ветерана 02:41
Нарендру Моди стал премьер-министром Индии 02:38
Трамп обжалует решение суда касательно стены на мексиканской границе 02:20
"Оренбург" - "Спартак" - онлайн-трансляция матча 30-го тура РПЛ 01:12
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
Синоптики рассказали, жарким или холодным будет лето в этом году
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
26.05.2019 09:26
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Якутии ранили ножом директора школы

Текст: Евгения Шерешевская

Ножевое ранение в живот получил 33-летний директор Чаранской школы Усть-Алданского района. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Якутии. Пострадавший госпитализирован, диспетчер "скорой помощи" сообщил об инциденте в дежурную часть ОМВД России по Усть-Алданскому району.

В Подмосковье женщину зарезали на пикнике

В ходе следствия выяснилось, что на одной из улиц села Борогонцы между потерпевшим и группой молодых людей произошел конфликт. Один из участников ссоры два раза ударил мужчину ножом в живот. Во время осмотра места происшествия сотрудники полиции нашли нож.

Задержан подозреваемый в нанесении ранений 18-летний юноша. Молодой человек дал признательные показания и сейчас находится в изоляторе временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.

Происшествия Преступления Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Финансовые активы Порошенко оказались под угрозой ареста
Президент Украины устроил танцы в "Лиге смеха"
Трамп обжалует решение суда касательно стены на мексиканской границе
Иран заявил о готовности применить секретное оружие против кораблей США
Сирийская армия уничтожила ракетные установки боевиков