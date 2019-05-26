В Якутии ранили ножом директора школы

Ножевое ранение в живот получил 33-летний директор Чаранской школы Усть-Алданского района. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на пресс-службу УМВД России по Якутии. Пострадавший госпитализирован, диспетчер "скорой помощи" сообщил об инциденте в дежурную часть ОМВД России по Усть-Алданскому району.

В ходе следствия выяснилось, что на одной из улиц села Борогонцы между потерпевшим и группой молодых людей произошел конфликт. Один из участников ссоры два раза ударил мужчину ножом в живот. Во время осмотра места происшествия сотрудники полиции нашли нож.

Задержан подозреваемый в нанесении ранений 18-летний юноша. Молодой человек дал признательные показания и сейчас находится в изоляторе временного содержания. В отношении него возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия.