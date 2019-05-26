Во Владивостоке встретили лето по-якутски

Во Владивостоке, где в эти дни проходит Тихоокеанский туристский форум, встречают лето - так, как это делают соседи приморцев по Дальнему Востоку, жители Республики Саха (Якутия). Здесь отметили национальный якутский праздник Ысыах, что в буквальном переводе на русский означает "изобилие".

На несколько часов Набережная Дальневосточного федерального университета на острове Русский превратилась в праздничное тюсюлгэ - пространство, где чествовали высших божеств и благословляли возрождение природы.

Проводивший обряд заслуженный артист РФ и Республики Саха (Якутия) Дмитрий Артемьев подчеркивает: это непросто шоу, это обрядовый праздник, который непременно должен проводиться на лоне природы.

- Сначала мы просим, чтобы духи земли, на которую мы пришли, где мы гости, разрешили наше веселье. Я очень просил, и духи позволили, передав разрешение через огонь. Делается это для того, чтобы Ысыах прошел хорошо. Это очень долгожданный праздник - в Якутии больше восьми месяцев зима, и не все ее могут пережить. У нас, якутов, есть три мира - верхний, средний и нижний. Я поклонился девяти духам, живущим в верхнем, поблагодарил за то, что пережили зиму, попросил здоровья, урожайного лета, бодрости духа, но самое главное - мира, - рассказал он.

Еще одной частью праздника стал традиционный хоровод дружбы - осуохай, который водят исключительно по часовой стрелке. Считается, что те, кто участвует в хороводе, весь следующий год проведут без тягот и проблем. Как уверяет управделами администрации муниципального района Горный улус Сардаана Стручкова, это работает.

К слову, постоянные представительства Якутии организуют такие праздники в разных городах России - Москве, Санкт-Петербурге, Хабаровске, во Владивостоке. Проводят их районы, расположенные в Республике Саха (Якутия). В этом году во Владивосток со своей программой приехал как раз Горный улус.

Национальные танцы на празднике исполнял детский образцовый танцевальный ансамбль "Кюлюмчээнэ" (в переводе "Искорка"), песни - Саарын - заслуженный артист Республики Саха (Якутия) Александр Дьячковский, а персонажи постановочных номеров были одеты в костюмы известного дизайнера, уроженки Горного улуса Августины Филипповой.

По словам руководителя танцевального коллектива Олимпиады Текеяновой, все танцы, а их ребята показали семь, тем или иным образом отражают жизнь народа Якутии. Например, танец охотников, который вызвал восторг у зрителей, мужчины исполняли, отправляюсь на охоту. Так они просили благословения у духов.

- К празднику готовились почти целый год. Сшили новые костюмы, репетировали танцы, подбирали музыку. Приехало 18 ребят и два руководителя, - отметила она.

Гости праздника с удовольствием делились впечатлениями. Как рассказала жительница Владивостока, экскурсовод Антонина Валькова, в первый раз на празднике Ысыах она побывала в 2016 году, тоже во Владивостоке.

- Приморье - многонациональная территория, у нас проводят разные национальные праздники. Это здорово, что таким образом мы можем узнавать историю и культуру соседей, это дает возможность лучше понять друг другу. Ысыах - очень яркий и красочный праздник, очень хорошо, что его проведение в Приморье, где живут и якуты тоже, входит в традицию, - считает она.

По мнению врио вице-губернатора Приморского края Олега Мельникова, по красоте праздника понятно, насколько важно для якутов наступление лета: "Мы очень рады, что этот праздник проходит у нас, на приморской земле. Это подчеркивает, что наша дружба будет вечной".

Справка

Организаторами мероприятия выступило Постоянное представительство Республики Саха (Якутия) по Дальневосточному федеральному округу. В празднике участвовали руководители субъектов ДФО, консульств и дипломатических миссий иностранных государств, представителей культурных учреждений и учебных организаций Владивостока, местных жителей, уроженцев из Якутии.