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26.05.2019 21:55
Рубрика: Спорт
Проект: В регионах

Поровну в Казани

Полуфиналисты Единой лиги УНИКС и "Химки" обменялись победами в столице Татарстана
Текст: Илья Трисвятский
Российская газета - Федеральный выпуск № 112(7870)
На площадке Баскетбольного центра Московской области в воскресенье третьим матчем между "Химками" и казанским УНИКСом продолжится предельно интригующая полуфинальная серия (до трех побед) плей-офф Единой лиги, в которой на кону стоит путевка в Евролигу следующего клубного сезона 2019/20.
Центровой подмосковных "Химок" Малькольм Томас особенно полезно сыграл во втором казанском матче серии. Фото: Михаил Синицын/ РГ Центровой подмосковных "Химок" Малькольм Томас особенно полезно сыграл во втором казанском матче серии. Фото: Михаил Синицын/ РГ
Центровой подмосковных "Химок" Малькольм Томас особенно полезно сыграл во втором казанском матче серии. Фото: Михаил Синицын/ РГ

После двух игр в столице Татарстана счет противостояния равный. Уступив в первой встрече (91:96), химчане во второй игре сделали вывод из своих предыдущих ошибок и в очень результативном матче взяли верх над соперником - 103:98.

В Казани на повторную игру зрителей собралось куда больше, чем на старте серии, - 5200 кресел "Баскет-холла" оказались занятыми. До середины третьей четверти шла абсолютно равная игра, команды попеременно лидировали в счете, но затем "Химки" благодаря дальнему попаданию Алексея Шведа стали уходить вперед, сохраняя определенную дистанцию.

Фото: Пресс-служба ПБК "Локомотив-Кубань"
ПБК "Локомотив-Кубань" попрощался с болельщиками до следующего сезона

УНИКС, даже уступая десять очков, не сдавался, памятуя о первом матче, когда удалось отыграть столь же внушительный дефицит. Но ведь и баскетболисты "Химок" вместе с главным тренером Римасом Куртинайтисом не могли второй раз подряд наступить на те же самые грабли.

Усилиями смело и точно бросавшего из-за трехочковой дуги Эррика Макколлума и безупречно пробившего штрафные Джамара Смита хозяева за 52 секунды до сирены об окончании основного времени игры подобрались к сопернику на минимальное расстояние - 96:98. Далее пошла череда тактических и пробиваемых фолов со стороны игроков УНИКСа, однако все тот же Швед и Чарльз Дженкинс не дрогнули, использовав свои шансы без малейших помарок.

В итоге команды совместными усилиями превзошли рубеж двух сотен набранных очков. Лучшим бомбардиром у победителей традиционно стал Швед (25), в составе казанцев отличились Макколлум (23) и Смит (20).

- Сценарий второго матча был похож на первую игру, - констатировал рулевой БК "Химки" Римас Куртинайтис. - Мы контролировали весь ход встречи, но в первом матче не смогли уберечь результат, а в повторной битве нам повезло. Я уже не раз говорил, что УНИКС - серьезная команда, которая хорошо борется и четко знает, чего хочет.

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис: Против "Химок" очень сложно защищаться, потому что угроза исходит со всех сторон. Точно бросить по кольцу могут все пять игроков, которые находятся в данный конкретный момент на площадке

Наставник казанцев греческий специалист Димитрис Прифтис дал понять, что конкретно нужно его команде в соперничестве с подмосковным клубом: "Требуется найти способ не дать "Химкам" набирать под сотню очков. И неважно, выиграем мы при этом или победим. Против этой команды очень сложно защищаться, потому что угроза исходит со всех сторон.

Новоиспеченный обладатель главного трофея Евролиги ЦСКА после двух домашних побед лидирует в серии с питерским "Зенитом" - 2-0 (98:82, и 83:81). Теперь оппоненты встретятся на берегах Невы завтра и, если потребуется, 30 мая.

Женская сборная

В рамках подготовки к стартующему в Сербии и Латвии 27 июня Евробаскету женская сборная России провела гостевой контрольный матч против команды одной из стран - организаторов турнира. В Риге подопечные немецкого тренера Олафа Ланге одолели латвийских девушек со счетом 65:55.

Фото: РИА Новости
ЦСКА стал победителем баскетбольной Евролиги

С нашей стороны во встрече приняли участие 12 игроков. Это защитники Елена Беглова, Евгения Белякова (обе - УГМК, Екатеринбург), Ксения Левченко ("Енисей", Красноярск), Екатерина Федоренкова ("Надежда", Оренбург); форварды Юлия Гладкова ("Бембибре", Испания), Анна Лешковцева, Анастасия Логунова (обе - МБА, Москва), Раиса Мусина (УГМК), Анастасия Шилова ("Надежда"); центровые Наталья Виеру (УГМК), Жосселина Майга ("Надежда"), Альбина Ражева ("Касторс Брейн", Бельгия).

Самой результативной у гостей стала Мусина (10 очков), Логунова отличилась в борьбе под щитами - 11 подборов.

Россиянки продолжат подготовку к Евробаскету на учебно-тренировочной базе в подмосковном Новогорске.

Где будем смотреть

27 мая, понедельник "МАТЧ! Страна"

19.30. "Химки - УНИКС (Казань). Третий матч. Прямая трансляция.

28 мая, вторник "МАТЧ! Страна"

19.00. "Зенит" (Санкт-Петербург) - ЦСКА. Третий матч. Прямая трансляция.

Спорт Баскетбол Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань
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