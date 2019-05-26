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26.05.2019 06:53
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые рассказали, как распознать начало рака мочевого пузыря

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Российские исследователи вместе с зарубежными коллегами из Португалии и Франции создали простой тест для диагностики рака мочевого пузыря, в том числе на самых ранних стадиях. Предполагается, что новый метод будет активно использоваться в медицинской сфере. Материал об этом опубликован в научном журнале EBioMedicine.

Сообщается, что ученые проанализировали состав мочи, крови и новообразований у страдающих от онкологии пациентов и обнаружили в выделениях обрывки ДНК из погибших атипичных клеток.

Фото: iStock
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Что особенно важно, в образцах находились фрагменты мутационной версии гена TERT, которую можно использовать для диагностики злокачественных процессов в мочевом пузыре.

В результате был создан несложный комплекс, который позволяет найти в крови, моче и тканях те самые обрывки ДНК, сигнализирующие об онкологии. Особенно впечатлило исследователей то, что новый тест может обнаружить одну умершую раковую клетку среди сотен здоровых клеток.

Для использования метода не нужно специально оборудования. Также он является более простым и безболезненным относительно существующих сегодня систем диагностики рака мочевого пузыря, отметили ученые.

Общество Здоровье Онкология: как победить рак
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