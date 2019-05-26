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26.05.2019 20:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Барнауле женщина погибла, спасая детей от фуры

Текст: Антон Валагин

Женщину, бросившуюся под грузовик ради спасения собственных детей, похоронили в воскресенье в Барнауле.

В Барнауле сбитая лошадью девочка впала в кому

Авария, в которой погибла женщина, произошла 24 мая в 18.02 на 95 километре трассы Барнаул-Рубцовск. Дорога была затянута дымом от горящей травы, из-за плохой видимости столкнулись четыре легковых автомобиля. Водительница последней вышла из машины и подошла к задней двери, намереваясь вывести из Ford своих детей, мальчиков 4 и 11 лет. Она увидела тяжелый грузовик, приближавшийся к месту ДТП , не снижая скорости - видимо, из-за дыма водитель не заметил столкнувшихся машин. 36-летняя женщина выбежала наперерез фуре, та ее сбила, начала тормозить и врезалась в иномарку. Мать погибла на месте, детей госпитализировали, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

- Юля ехала с детьми и свекровью в Алейск на день рождения матери. Дети в больнице, бабушку уже выписали, - рассказала РИА Новости знакомая погибшей.

Сотрудники ГИБДД начали проверку обстоятельств аварии.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Сибирь СФО Алтайский край
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