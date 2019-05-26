В Железноводске открылся международный фестиваль "Герой и время"

В Железноводске стартовал первый международный фестиваль "Герой и время", который продлится с 25 мая по 2 июня.

Инициаторами выступили известные деятели культуры, члены Русского художественного союза - актер и режиссер Сергей Пускепалис, писатель и публицист Захар Прилепин, театральный продюсер и режиссер Эдуард Бояков и кинопродюсер Вадим Горяинов.

- Сегодня мы имеем возможность собраться все вместе в восстановленном Доме культуры в моем родном Железноводске, чтобы вместе смотреть кино, волноваться, думать, радоваться друг другу, знакомиться, - заявил Пускепалис. - И как когда-то мои родители после Чукотки влюбились в это место, как я постоянно возвращаюсь сюда, я хочу, чтобы вы тоже сюда возвращались.

Церемония открытия состоялась в отреставрированном Доме культуры в центре города. К нему по каскадной лестнице была проложена 190-метровая красная дорожка, по которой прошли звезды отечественного и зарубежного кинематографа.

В течение восьми дней в Железноводске будут проходить кинопоказы, спектакли, творческие встречи и концертные выступления звезд. На фестивале представлены два конкурса - игрового и документального кино. В каждой номинации за победу будут бороться по 12 фильмов.

На одном из концертов свои лучшие номера покажет Сергей Безруков. Жители и гости КМВ увидят 24 премьеры и 8 грандиозных концертов. На закрытии фестиваля выступит Эмир Кустурица.

Так сразу после официальной церемонии состоялся показ советского фильма "Любовь и голуби" режиссера Владимира Меньшова, который также присутствовал на фестивале. Он стал первым обладателем статуэтки "Герой и время", выполненной в виде человека, который держит в поднятых руках силуэт гор. Ее заслуженному актеру РФ, лауреату премии "Оскар" Алика Смехова и Сергей Пускепалис.