Новости

Канада - Финляндия - онлайн-трансляция финала ЧМ по хоккею 22:45
В Москве открылся "Альпийский бельведер" от Clarins 22:35
В предварительном голосовании "ЕР" участвовали 1,5 млн человек 22:35
Александр Беглов поздравил петербуржцев с Днем города на Дворцовой 22:17
Новый стеклянный мост треснул в Киеве 21:59
Гройсман попросит Раду уволить его с должности премьера 21:51
Уголовное дело возбуждено по факту наезда на полицейского в Москве 21:12
Снаряды времен войны нашли на стройке в Москве 21:05
В Петербурге приземлился самолет из Пекина с отказавшим двигателем 20:24
Водитель сбил полицейского в Москве 20:17
В Барнауле женщина погибла, спасая детей от фуры 20:17
В Петербурге барабанщики установили рекорд по исполнению крещендо 19:42
Консерваторы побеждают в Германии на выборах в Европарламент 19:25
На крыше стадиона "Лужники" открылась смотровая площадка 19:21
Дочь Алсу впервые прокомментировала финал шоу "Голос. Дети" 18:33
Абэ угостил Трампа японской говядиной и ванильным мороженым 17:47
Кузнецова проиграла на старте Открытого чемпионата Франции 17:34
В Москве представили сборник "С китайской сказкой - круглый год" 17:31
В ярославской больнице погиб "телефонный террорист" 17:29
Сергей Лазарев прокомментировал слухи о рождении у него дочери 16:59
Россия - Чехия. Онлайн-трансляция матча за третье место ЧМ-2019 16:30
Видео: Над городами России пролетел "поезд из спутников" Илона Маска 16:23
Украинцу грозит тюрьма за убийство итальянского репортера на Донбассе 16:21
В составе сборной России на матч с чехами появились изменения 15:59
"Краснодар" остался на третьем месте в чемпионате России 15:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
Какие постройки надо регистрировать, а какие могут признать самостроем
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
В "РГ" состоится презентация книги Валерия Выжутовича "Между тем"
Какой корабль выбрали для "Алых парусов" в Санкт-Петербурге
Какой корабль выбрали для "Алых парусов" в Санкт-Петербурге
26.05.2019 22:17
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Александр Беглов поздравил петербуржцев с Днем города на Дворцовой

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов прибыл на Дворцовую площадь и поздравил собравшихся с Днем города. Официально 316-й день рождения Северная столица отвечает 27 мая, но массовые мероприятия решено было провести в воскресенье, чтобы как можно больше человек могли их посетить.

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости
Поющие мосты и велопарад: Петербург отмечает День города

Праздничные мероприятия длятся с самого утра, и даже сильный дождь не стал препятствием для горожан. На Дворцовую площадь пришли десятки тысяч человек.

- Несмотря на погоду, несмотря на довольно позднее время, мы здесь все собрались потому что мы любим наш город. Нам есть чем гордиться, город - герой, город - труженик, город, который открыт всему миру! - отметил Александр Беглов.

Александр Беглов поздравил горожан с еще одним знаковым событием. Три недели назад "Зенит" выиграл чемпионат России. В честь этого события сегодня "Зенит" устроил свой чемпионский парад: автобус с футболистами весь день ездит по городу. Главной точкой маршрута стала Дворцовая площадь.

Футбольная команда в полном составе поднялась на сцену, под шквал аплодисментов спортсмены продемонстрировали чемпионский кубок.

Сейчас празднование на главной площади города подходит к своему финалу. На сцене начался концерт "Классика на Дворцовой". В нем принимают участие Ильдар Абдразаков, Вероника Джиоева и другие знаковые исполнители мировой оперной сцены. Арии из опер сопровождаются мультимедийным шоу, которое транслируется на стены Главного штаба.

А завершится День города открытием сезона "Поющих мостов". Впервые в этом году Дворцовый мост разведут под музыку.

Общество Ежедневник Праздники Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Александр Беглов поздравил петербуржцев с Днем города на Дворцовой
Синоптики предупредили москвичей о 30-градусной жаре
Иран предложил странам Персидского залива заключить пакт о ненападении
Трамп потребовал честной торговли от Японии
Финансовые активы Порошенко оказались под угрозой ареста