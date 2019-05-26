Александр Беглов поздравил петербуржцев с Днем города на Дворцовой

Врио губернатора Петербурга Александр Беглов прибыл на Дворцовую площадь и поздравил собравшихся с Днем города. Официально 316-й день рождения Северная столица отвечает 27 мая, но массовые мероприятия решено было провести в воскресенье, чтобы как можно больше человек могли их посетить.

Праздничные мероприятия длятся с самого утра, и даже сильный дождь не стал препятствием для горожан. На Дворцовую площадь пришли десятки тысяч человек.

- Несмотря на погоду, несмотря на довольно позднее время, мы здесь все собрались потому что мы любим наш город. Нам есть чем гордиться, город - герой, город - труженик, город, который открыт всему миру! - отметил Александр Беглов.

Александр Беглов поздравил горожан с еще одним знаковым событием. Три недели назад "Зенит" выиграл чемпионат России. В честь этого события сегодня "Зенит" устроил свой чемпионский парад: автобус с футболистами весь день ездит по городу. Главной точкой маршрута стала Дворцовая площадь.

Футбольная команда в полном составе поднялась на сцену, под шквал аплодисментов спортсмены продемонстрировали чемпионский кубок.

Сейчас празднование на главной площади города подходит к своему финалу. На сцене начался концерт "Классика на Дворцовой". В нем принимают участие Ильдар Абдразаков, Вероника Джиоева и другие знаковые исполнители мировой оперной сцены. Арии из опер сопровождаются мультимедийным шоу, которое транслируется на стены Главного штаба.

А завершится День города открытием сезона "Поющих мостов". Впервые в этом году Дворцовый мост разведут под музыку.