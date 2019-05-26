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26.05.2019 20:03
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Выбор в пользу города

Александр Беглов решил вступить в борьбу за пост губернатора Санкт-Петербурга
Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 112(7870)
Действующий градоначальник Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил о намерении участвовать в губернаторских выборах в Единый день голосования.
Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости

В течение всей минувшей недели Беглову поступали предложения от граждан принять участие в выборах. В частности, к действующему градоначальнику обратились члены общества блокадного Ленинграда, активисты движения "Волонтеры Победы", члены Общественной палаты города, а также обычные горожане, не входящие ни в какие объединения. В итоге во время субботней встречи с жителями Курортного района Петербурга Александр Беглов сделал заявление.

Александр Беглов пообещал поддержку журналам Петербурга

- Всех нас, ленинградцев-петербуржцев, объединяет одно. Независимо от возраста и социального положения, мы любим наш город. Любовь к Санкт-Петербургу дает нам силы. Но приходит время, когда и нам нужно отдать городу долг, сделать что-то важное для него. Мы с командой проанализировали все сложные точки, разработали реальный план и стратегию его развития. Теперь я принял важное решение. Да, я буду участвовать в выборах губернатора Санкт-Петербурга, - отметил Беглов.

Действующий глава города ранее обозначил стратегические приоритеты развития Северной столицы: она должна стать комфортной, социальной, умной и открытой. И уже сейчас для этого многое сделано: в городе начинается масштабное дорожное строительство, выкупаются социальные объекты, улучшается лекарственное обеспечение, вводятся новые социальные сервисы. Так, в Петербурге кардинально модернизируется транспортная инфраструктура, до 2032 года в городе должно появиться 29 новых станций метрополитена. Также инициировано масштабное дорожное строительство в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".

Примечательно, что ранее из федеральной казны деньги на такие цели не выделялись. Также город сам решал вопросы с выкупом объектов социальной инфраструктуры. Но не всегда успевал сделать это вовремя. В итоге новоселы не могли отдать детей в садик у дома, а построенные здания пустовали. Чтобы решить этот вопрос, Александр Беглов обратился к федеральному центру и нашел поддержку. Из резервного фонда правительства РФ Петербургу было выделено 10,6 миллиарда рублей на выкуп 24 детских садов, четырех школ и 15 офисов врачей общей практики.

Председатель комиссии по качеству жизни, социальной политике, делам ветеранов, здравоохранению и трудовым отношениям Общественной палаты Петербурга Людмила Косткина говорит, что таких вливаний в бюджет Северной столицы со стороны федерального центра еще не было.

Эксперт: Петербург начал привлекать федеральное финансирование

- Конечно, экономика Петербурга - одна из сильнейших в стране, и многие вопросы город способен решить самостоятельно. Но есть какие-то проекты, когда помощь центра необходима, - говорит она. - Так, недавно был решен вопрос со зданиями Музея блокады. Еще несколько лет назад были обращения в федеральные структуры с просьбой о выделении помещений в центре города. Но мы получали отказы. Появился проект нового здания музея. Однако оно из стекла и бетона - пусть новое, современное, но никак не связанное с тем периодом. И вот сейчас достигнута договоренность о передаче Музею блокады части зданий минобороны. Переговоры шли на самом высоком уровне, но я уверена, что музей в таком виде - это лучшее решение.

Политолог Марат Баширов говорит, что повышение открытости городской власти, реализация социальных инициатив и рывок в развитии города вызывают позитивный отклик у петербуржцев. Он полагает, что на выборах интриги не будет, и голосование пройдет в один тур.

- Очевидно, что Александр Беглов сейчас занимает лидирующие позиции, его главное конкурентное преимущество в том, что он не просто декларирует какие-то тезисы по стратегическому развитию города, но и занимается реализацией этой стратегии. Беглов ориентируется не на туристов, не на какие-то узкие группы, а на интересы рядовых петербуржцев, - считает политолог Павел Данилин.

В Петербурге на три года продлили программу выплаты матпомощи

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

Петербургская программа по выплате материальной помощи гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, продлена до конца 2022 года. Соответствующие поправки в городской Социальный кодекс подписал врио губернатора Северной столицы Александр Беглов.

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Как сообщает пресс-служба Смольного, на матпомощь смогут претендовать пенсионеры старше 65 лет, инвалиды, а также семьи с детьми.

Выплата выплачивается и тем семьям, где есть безработные.

Программа предусматривает выплаты этим категориям граждан, если они оказываются в сложной жизненной ситуации, например, им нужны деньги на лечение или реабилитацию, или на покупку необходимых вещей.

Полный перечень расходов опубликован в Социальном кодексе Петербурга. Суммы также варьируются в зависимости от потребностей и обстоятельств, в которых оказалась конкретная семья.

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