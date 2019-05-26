К надгробию Петра I в Петропавловской крепости возложат цветы

Торжественная церемония 316-го дня рождения Санкт-Петербурга состоится в день основания города - 27 мая в Петропавловской крепости.

На Государевом бастионе у Памятного знака в честь основания Санкт-Петербурга соберутся члены правительства города, Законодательного собрания, Общественной палаты Санкт-Петербурга, горожане. В 12 в честь Дня рождения города прозвучит полуденный выстрел из сигнальных орудий Петропавловской крепости.

После завершения церемонии состоится возложение цветов к надгробию основателя Санкт-Петербурга, императора Петра I. В тот же день, в 16.00 в Невской куртине Петропавловской крепости откроется выставка "История с продолжением", посвященная 275-летию старейшего петербургского предприятия - Императорского фарфорового завода.