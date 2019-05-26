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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Июльский тариф

Как изменится оплата за коммунальные услуги
Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Столичный выпуск № 112(7870)
Традиционная индексация тарифов с 1 июля на размер инфляции в Петербурге может пройти почти незамеченной.

Смольный добивается снижения тарифов на теплоснабжение и воду, а также власти Петербурга обратились в правительство страны с просьбой снизить норматив на газ. Планируется, что за счет снижения тарифов плановое повышение выплат окажется несущественным. Кроме того, в Смольном не исключают того, что по ряду позиций строки в квитанциях окажутся даже ниже, чем до индексации.

В Петербурге детские поликлиники станут бережливыми

Позицию Петербурга в тарифной политике поддержал глава ФАС России Игорь Артемьев. На встрече с врио губернатора Северной столицы Александром Бегловым он посетовал, что во многом рост коммунальных платежей обусловлен не только объективными обстоятельствами, но и нежеланием поставщиков ресурсов оптимизировать свои расходы.

- И вот это первый случай в новейшей истории, когда город заставляет компании экономить ресурсы, экономить на своих издержках, - подчеркнул Игорь Артемьев.

- Самое главное, что у нас идет политика оптимизации расходов, выявления нецелевых трат, и это должно привести к заморозке тарифов. Постараемся их снизить, чтобы жители заметили это уже в своих платежках, в своих квитанциях, - заявил Александр Беглов.

Не исключено, что по ряду позиций строки в квитанциях окажутся даже ниже, чем до индексации

Власти Петербурга рассчитывают, что при оптимизации расходов ресурсников удастся снизить платежи по теплоснабжению и годовая экономия для граждан составит 1,5 миллиарда рублей. Также тарифы должны снизиться на электроэнергию и воду, по этим направлениям экономия для горожан оценивается в 1,45 миллиарда рублей в год. Кроме того, Смольный инициирует снижение нормативов на потребление газа.

Инициативы властей Петербурга направлены в правительство России.

Глава ФАС отметил, что его ведомство также выступило с законодательной инициативой, касающейся снижения тарифов на коммунальные услуги. В тексте законопроекта прописаны идеи, предложенные властями Петербурга.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Регулирование тарифов в ЖКХ
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