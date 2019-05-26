Хотя официальная дата основания Санкт-Петербурга 27 мая, основные события праздника прошли накануне, в выходные дни.

Открылось воскресное шествие велопарадом, в котором приняло участие более 23 тысяч человек. Колонна велосипедистов совершила марш протяженностью 17 километров - от Лиговского проспекта до парка 300-летия Петербурга. А накануне по Невскому проспекту прошел парад ретроавтомобилей, в котором приняло участие 250 машин. Среди раритетов зрителей особенно привлекли ветераны общественного транспорта. Здесь можно было увидеть первый советский междугородный автобус ЗИС-127, который был снят с производства в 1961 году, "Икарус" 1972 года выпуска, каких во всем мире сохранилось всего пять штук, а также - легендарную "Эмку" и трофейные автомобили - например, немецкий DKW военных времен. Интересно, что после парада вся ретротехника устроила парковку на Инженерной улице, где пешеходы могли подробнее рассмотреть авто, забраться внутрь и сфотографироваться.

А в воскресенье одним из самых интересных событий городского парада стало шествие на "Бал национальностей" - его возглавили братья Аскольд и Эдгар Запашные верхом на цирковых скакунах. Помимо известных укротителей в колонне - акробаты, гимнасты и другие цирковые артисты, а также - 20 карет, в которых на стрелку Васильевского острова приехали участники "Бала национальностей". Он по традиции развернулся на Биржевой площади. Петербург - многонациональный город, и представители всех народов, которые живут в Северной столице, всегда отмечают день его рождения, демонстрируя горожанам свои культурные достижения: песни, танцы, секреты национальной кухни.

Тем временем в акватории Невы началось водное шоу. Возвестил начало праздника полуденный выстрел в Петропавловской крепости.

Праздник "День открытия навигации" был учрежден еще Петром I. Это День освобождения ото льда, открывался в зависимости от погодных условий.

Он начинался с церемониальной переправы: катер главного командира порта отходил от берега Адмиралтейской набережной, одновременно от пристани у домика Петра I отчаливало судно управляющего речной полицией. Поравнявшись на Неве, они салютовали семью выстрелами. После выстрелов пушек со стен Петропавловской крепости Нева покрывалась множеством ярко раскрашенных суденышек, производились салюты и запускались фейерверки. Вот и в День города гости праздника смогли покататься на репликах легендарных судов, на катерах и капитанских гичках, увидеть проход 50 гидроциклистов, выступления вейкбордрайдеров, среди которых призеры чемпионатов мира.

В минувший день города Санкт-Петербург установил несколько праздничных рекордов. Так, в шоу барабанщиков на Невском проспекте сыграли 1300 исполнителей. Возможно, этот рекорд войдет в Книгу рекордов Гиннесса по количеству участников барабанного оркестра.

Флешмоб, который выстроил из живых людей хештег "СПБ - сердце - эможди" - стал еще одним сюрпризом праздника.

А финалом праздничного дня стал гала-концерт "Классика на Дворцовой", в котором приняли участие Ильдар Абдразаков, Вероника Джиоева и другие прославленные звезды мировой оперной сцены. Помимо музыки зрители насладились еще и роскошным мультимедийным шоу, которое развернулось на Адмиралтейской набережной и Дворцовой площади.

А завершился праздничный день открытием нового сезона звукового шоу "Поющие мосты". В исполнении оркестра "Северная симфония" под руководством Фабио Мастранджело прозвучала новая музыкальная программа.

В завершение концерта зажглись факелы Ростральных колонн и в небо взвились огни фейерверка.