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26.05.2019,  
12:50
Текст:  Светлана Цыганкова

Корабли Северного флота отразили воздушный налет "противника"

В Баренцевом море корабли Северного флота отразили воздушное нападение условного противника. Атаковали моряков с разных высот и направлений.

Фото: Пресс-служба Северного флота
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Об этом сообщил начальник пресс-службы СФ капитан 1 ранга Вадим Серга. В учениях по противовоздушной обороне принимали участие экипажи ракетного крейсера "Маршал Устинов", малых противолодочных кораблей "Юнга" и "Брест".

По легенде учения, группировку разнородных сил в Баренцевом море атаковали с воздуха. Боевые расчеты кораблей выполнили условные ракетные и артиллерийские стрельбы по парашютным мишеням. Их установил фронтовой бомбардировщик Су-24. Кроме того, в этих учениях моряки-североморцы отработали элементы совместного маневрирования в условиях интенсивного судоходства, отстояли корабли на незащищенном рейде.

Учения боевых кораблей Северного флота прошли в рамках подготовки к практическим занятиям со слушателями Военной академии Генерального штаба ВС России.

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