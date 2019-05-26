Корвет "Гремящий" вышел на заводские испытания в Финский залив

Новейший корвет проекта 20385 "Гремящий" вышел в Финский залив на очередной этап заводских ходовых испытаний. Экипаж оценит работоспособность систем и механизмов корабля в море, сообщает пресс-служба Западного военного округа.

В море экипаж проверит ряд корабельных систем: жизнеобеспечения, связи и живучести, вентиляции и кондиционирования, радиотехническое вооружение и средства спасения. Причем скоростные, маневренные и вибрационные показатели будут тестироваться в разных режимах.

Малые сторожевые корабли проекта 20385, к которым относится и корвет "Гремящий", предназначены для обнаружения и уничтожения надводных объектов и подводных лодок. Длина корабля - 104 метра, ширина - 13. Может преодолевать расстояние в 5,6 тысячи километров. Экипаж - 99 человек. Корвет несет радиолокацинное, радиоэлектронное, ракетное, противолодочное вооружение, артиллерию и зенитную артиллерию. На борту - вертолет Ка-27ПЛ. Головной корвет серии - "Стерегущий".