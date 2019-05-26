На Петербургском книжном салоне представили книгу-путешествие

На XIV Санкт-Петербургском международном книжном салоне представили новую книгу Анатолия Аграфенина "Серебряное кольцо".

"Серебряное кольцо" заявлена издателями из Фонда "Созидающий мир" как книга-путешествие во времени и пространстве, где главный герой - это Русский Север.

Древние столицы Руси - Старая Ладога и Великий Новгород, неприступные стены крепостей Орешек, Изборск и Ивангород, святые места Тихвинского, Александро-Свирского и Псково-Печерского монастырей, королевский Выборг и имперская Гатчина.... В сборнике - 12 глав, каждая из которых раскрывает интереснейшую страницу древней и современной истории Северо-Запада России.

- Наш край с его снегом, дождем и туманами не отличается чрезмерностью, он не может похвастаться обилием солнца и ярких природных красок. Ему к лицу не позолота, а благородное серебро, - объясняет Анатолий Аграфенин и обращает внимание на парадокс - история Северной столицы насчитывает чуть более трехсот лет, но окрестности Петербурга - это древний край со своими легендами и героями, вызывающими восхищение и способными подарить множество чудесных открытий.

Автор уверен - многие из мест, о которых ведется повествование в сборнике "Серебряное кольцо", имеют отношение не просто к истории России, они важны для всего человечества. Как, например, Свято-Троицкий Александро-Свирский монастырь, расположенный в Лодейнопольском районе Ленинградской области. Место, где согласно преданию, преподобному Александру Свирскому было явление Святой Троицы.

Легенда о нетленном теле преподобного веками привлекала в монастырь тысячи паломников, а в 90-е годы прошлого века была подкреплена новыми потрясающими обстоятельствами. Пропавшее в 1918 году после разгрома обители нетленное тело преподобного Александра Свирского нашлось ровно через 80 лет. Оказалось, что все эти годы святыню прятали сотрудники Военно-медицинской академии, которые в попытке спасти нетленное тело не стали регистрировать поступивший к ним экспонат. По утверждениям очевидцев, первый президент академии Владимир Николаевич Тонков прятал реликвию за шкафом в своем кабинете.

По мнению автора, эта и многие другие истории - отличный повод отправиться в путешествие по родному краю.

Почему в Средние века Псков сравнивали с Парижем, есть ли у Невы итальянские корни, как купец Якоб из Любека стал праведным Прокопием Устюжским, за что Александру Дюма не понравился Петергоф, можно ли считать Геркулеса предком композитора Римского-Корсакова, где находятся дом-"Титаник" и "зубы дракона"?.. Анатолий Аграфенин увлекательно и живо рассказывает о малоизвестных фактах истории Серебряного кольца России, словно приглашая своих земляков к открытиям, которые могут ждать их всего в двух шагах от дома.

Тем временем

Анатолий Аграфенин в очередной раз поддержал благотворительную акцию "Городу Достоевского - книга в подарок", организованную "Российской газетой" и газетой "Старая Русса", и подарил свою книгу-путешествие "Серебряное кольцо" Старорусской городской библиотеке имени Ф.М. Достоевского.

Это уже третья книга, переданная писателем в рамках благотворительной акции. В начале года автор отправил в Старую Руссу свои новые книги "Неизвестная блокада: Малая дорога жизни" и "Неизвестная блокада: путь на острова".